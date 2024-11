Scharfe Kritik hatten verschiedene Bürger an den Holzfällarbeiten am Sommerberg in Fischbach geäußert. Einwohner Hartmut Lübben sieht auch das Wasserschutzgebiet in Gefahr. Für die „SBH Brennholzhandel UG“ (SBH) gibt es jetzt Konsequenzen.