Baumfällung in Althengstett: Warum plötzlich drei Kastanien fehlen

Baumfällung in Althengstett

1 In der Baumallee klafft jetzt eine Lücke. Foto: Thomas Fritsch

Die Bewohner der Gäugemeinde lieben ihre Baumallee in der Bahnstraße. Manchem ist sie ein Stück Heimat, weil viele Erinnerungen damit verbunden sind. Plötzlich fehlen drei der Kastanien – das ist der Grund.









Geht es um Bäume und womöglich um die Fällung eines oder mehrerer Exemplare, wird es schnell emotional. Bäume spenden Schatten, vor allem Alleen sind schön anzusehen und darüber hinaus sind die Gewächse ökologisch wertvoll. Alleen dienen zum Beispiel als Orientierungshilfe für Fledermäuse auf dem Weg vom Quartier zum Jagdgebiet oder als „Landmarken“ bei den Balzflügen von Insekten. Alleen mit Totholzanteil sind als Lebensraum holzbewohnender Käferarten von Bedeutung. Warum also drei der prächtigen Kastanien in der Bahnhofstraße in einer Hauruckaktion fällen?