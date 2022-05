2 Das ehemalige Baumer-Areal hat zwei neue Investoren. Sie dürfen allerdings nach dem jüngsten Gemeinderatsbeschluss das Gelände nur gewerblich nutzen. Foto: Kratt

Die Stadt möchte das ehemalige Baumer-Gelände ausschließlich für Gewerbezwecke nutzen. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung der Veränderungssperre zu. Und auch das Vorkaufsrecht für die Gärtnerei Lamprecht ist seitens der Stadt besiegelt. Doch was sagt die Eigentümerin überhaupt zu den Plänen?















VS-Schwenningen - Eigentlich hatte sich Alexander Binefeld vom gleichnamigen Immobilienunternehmen aus Trossingen die Sache etwas anders vorgestellt: Um dem Bedarf an Wohnungen nachzukommen, wollte er als Investor, ähnlich wie bei seinem Wohnpark in der Karlstraße, das Bestandsgebäude der Firma Baumer, die im vergangenen Herbst die Produktion nach Stockach verlegt hat, in ein Mehrfamilienhaus umwandeln. Der zweite Investor des Areals, der nicht genannt werden will, plant auf dem hinteren Firmenparkplatz an der Hölderlinstraße ebenfalls ein Mehrfamilienhaus, für das die Pläne bereits im April bei der Stadt eingereicht wurden.

Veränderungssperre ist im Gemeinderat befürwortet

Dass es nun anders kommen wird, ist seit der Gemeinderatssitzung am Mittwoch wohl fix: Die Stadträte stimmten für eine geplante Veränderungssperre des Areals vonseiten der Stadt. Denn diese möchte, wie berichtet, die gewerbliche Nutzung beibehalten, um der Mischgebietsstruktur – Hälfte Gewerbe, Hälfte Wohnungen – in diesem Gebiet weiterhin nachkommen zu können.

Der Bereich Wohnen soll laut Stadt künftig auf der gegenüberliegende Seite auf dem Gelände der Gärtnerei Lamprecht realisiert werden, da es hinter dem Wohn- und Geschäftshaus genügend Freiflächen gebe, die bebaut werden können. Dazu haben die Stadträte am Mittwoch der Stadt ein Vorkaufsrecht für diesen Bereich eingeräumt – allerdings mit elf Gegenstimmen, die mitunter von der Grünen-Fraktion kamen.

Keine transparente Kommunikation mit Gärtnerei-Inhaberin

Denn bereits in der Gemeinderatssitzung, bei der Gärtnerei-Inhaberin Gerda Maier anwesend war, ist deutlich geworden, dass die Kommunikation mit ihr bisher alles andere als transparent verlaufen sein muss. Wie der Grünen-Fraktionsvorsitzende Joachim von Mirbach berichtete, sei Maier nur telefonisch über die Pläne der Stadt informiert worden und habe sich vor den Kopf gestoßen gefühlt, weil sie zudem gar nicht verkaufen wolle. Auch von Mirbachs Grünen-Kollegin Helga Baur ereiferte sich, warum man solche Pläne überhaupt mache, obwohl die Inhaberin gar nicht verkaufen mag.

OB Jürgen Roth sagte indessen zu, dass die Stadtverwaltung auf die Eigentümerin zugehen werde und mit ihr spreche, wie das gelaufen ist und wo man auf ihre Wünsche gegebenenfalls eingehen könne.

Eigentümerin ist emotional aufgebracht

Emotional aufgebracht hatte Maier die Sitzung am Mittwochabend verlassen und ist auch am Donnerstagvormittag in der Gärtnerei vor Ort noch immer von den besiegelten Plänen geschockt – und sprachlos. "Ich möchte erst einmal gar nichts dazu sagen", meint sie. "Ich muss mich erst einmal sortieren." Laut Vorlage der Verwaltung möchte man sich mit dem Vorkaufsrecht die weitere Konkretisierung der Planungsziele und somit die Steuerung der weiteren städtebaulichen Entwicklung ermöglichen. Das innerstädtisches Wohnen auf diesen Freiflächen entlang der Espanstraße könnte somit auch ein Vorteil für Kinderbetreuungseinrichtung an der Dauchinger Straße sein, weil Straßenzüge nicht gequert werden müssten, so die Argumentation.

Kommentar: Existenziell

von Mareike Kratt

Die Stadt hat seit Mittwochabend gut lachen: Den Plänen rund um die ehemalige Baumer-Fabrik ist im Gemeinderat zugestimmt worden. So kann durch die erlangte Veränderungssperre das Areal künftig nur gewerblich und nicht zu Wohnzwecken genutzt werden. Zudem hat die Stadt durch ihr Vorkaufsrecht bei der Gärtnerei die Zügel für die Gestaltung der Flächen in der Hand. Drei Personen haben jetzt das Nachsehen: Fabrikgebäude-Teilkäufer Alexander Binefeld, der zweite Investor, sowie die Eigentümerin der Gärtnerei Lamprecht. Ihnen hat die Stadt mit ihrem Vorhaben einen Strich durch die eigenen Pläne gemacht. Vor allem Gerda Maier scheint dies schwer getroffen zu haben, weil sie sich (noch) nicht verkaufsbereit zeigt. Hier muss die Stadt aufpassen, nicht Bürger und Investoren zu vergraulen, vor allem, wenn es um die eigenen Existenz geht.