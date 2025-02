Baumbestand in Balingen: Ein Pilz mach dem Ahorn zu schaffen

Baumbestand in Balingen

1 Die Rinde am Baum löst sich ab. Foto: Skarlatoudis

Das Grünteam des Bauhofes der Stadt Balingen führt regelmäßig Baumkontrollen durch. Bei einem Ahorn im Stadtgarten löst sich die Rinde – das könnte ein Anzeichen für einen Befall mit dem parasitären Hallimasch-Pilz sein.









Bäume sind nicht nur prägend für das Stadtbild, sondern tragen auch entscheidend zum Wohlbefinden der Bürger bei, heißt es aus dem Rathaus. Bei einer routinemäßigen Baumkontrolle ist im Stadtgarten an einem der alten Ahornbäume aufgefallen, dass sich am Stamm in großen Teilen die Rinde ablöst – ein typisches Zeichen für eine Pilzerkrankung.