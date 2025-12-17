Baumbesetzer in Freiburg: Teil einer kriminellen Vereinigung?

Die Freiburger Proteste im Dietenbachwald ziehen offenbar polizeiliche Ermittlungen nach sich. Die Staatsanwaltschaft dementiert bisher einen Vorwurf.
Vor einem Jahr wurde am Rand des Freiburger Stadtteils Rieselfeld ein Waldstück gerodet, um Platz für den neuen Stadtteil Dietenbach zu schaffen. Die Rodungen waren allerdings umstritten: Baumbesetzer aus der linken Szene errichteten ein langfristig angelegtes Protestcamp („Dietenbach lebt!“), das die Rodungen am Ende jedoch nicht verhindern konnte. Nun sieht es so aus, als könnten die Umweltaktivisten Ärger mit der Justiz bekommen.