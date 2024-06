Arbeiten an B 33 schreiten zügig voran

Baumaßnahmen in Nußbach

1 Drei der fünf bergseitigen Stützwände sind fertiggestellt, dieses Stück steht kurz vor der Einbringung des Betons, die Schalung ist nahezu fertig. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Das Regierungspräsidium Freiburg saniert und erhöht seit Monaten an der Bundesstraße 33 im Schwarzwald-Baar-Kreis zwischen Nußbach und St. Georgen/Sommerau fünf bergseitige Stützwände. Auch am Steinbistunnel wurden Betonarbeiten ausgeführt.









Link kopiert



Mit der Maßnahme wurde wie angekündigt bereits in den ersten Märztagen mit den Verkehrssicherungsarbeiten begonnen – sowohl an den Stützwänden als auch im Steinbistunnel in Richtung Hornberg.