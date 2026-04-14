Baumaßnahme in Unterjettingen: So unterstützt die Gemeinde Fußgänger

Der fußgängerfreundliche Umbau der Ortsmitte von Unterjettingen hat begonnen.
Am Montag ging es los mit den Bauarbeiten in der Ortsmitte Unterjettingen. Ziel ist eine Verbreiterung der Gehwege, um den Bereich der Unterjettinger Ortsmitte für Fußgänger sicherer und attraktiver zu gestalten, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Diese Verbesserung für Fußgänger, vor allem für jüngere und ältere Menschen, die das Vereinshaus oder den Bürger- und Jugendtreff oder die Metzgerei besuchen, war die am höchsten priorisierte Maßnahme aus dem im Jahr 2023 mit der Bevölkerung erarbeiteten Mobilitätskonzept. Zudem sollen die Geschwindigkeit der Fahrzeuge und der Durchgangsverkehr reduziert werden, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern.