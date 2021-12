1 Die Anwohner im "Schönblick" befürchten Erschließungskosten durch eine Stichstraße und einen Verlust an Lebensqualität durch ein nicht zur umliegenden Bebauung passendes Groß-Bauprojekt. Foto: Dold

Schramberg-Sulgen - "Vor einigen Wochen erhielt ich einen Brief von einer ›Bürgerinitiative Schönblick‹, in dem stand, dass man aufgrund verschiedener Informationen über geplante Baumaßnahmen am Schönblick verunsichert sei und sich eine Klärung mit der Stadtverwaltung wünsche", schreibt die Oberbürgermeisterin. Ihr Kontakt mit der Koordinatorin der Initiative, Simone Fader, habe ergeben, dass ein Infotermin mit allen interessierten Anwohnern am meisten Sinn mache. "Dieser sollte auf Wunsch der Initiative noch im Dezember stattfinden, damit die Anwohner beruhigt in die Feiertage gehen könnten", sagt Eisenlohr.

Also habe die Stadt Schramberg gemeinsam mit den Stadtwerken für den 8. Dezember in die Aula des Gymnasiums eingeladen. Aus Corona-Gründen fand die Veranstaltung unter 3G-Bedingungen mit Maskenpflicht und beschränkt auf die Anwohner sowie Mitglieder des Gemeinderats statt. "Die Bürgerinitiative hatte uns vorab viele Fragen zugeschickt, die wir versucht haben, an dem Abend im Gespräch und mittels einer Präsentation zu beantworten", so Eisenlohr. Die Informationen der Stadt hätten vor allem aus drei Themenblöcken bestanden.

Sanierung der Versorgungsleitungen

Bezüglich der Sanierung der Versorgungsleitungen in der Straße "Am Schönblick" durch den Eigenbetrieb Abwasser und die Stadtwerke hätten Tiefbauamtsleiter Konrad Ginter und der Baubeauftragte Wasser/Gas der Stadtwerke, Oswald Gaus, informiert. So hätten sie berichtet, dass die Straße von März bis voraussichtlich November 2022 in zwei Abschnitten – einmal von der Hardtstraße bis zum Gebäude "Schönblick 13" und einmal von der Bergstraße her – aufgerissen und neue Leitungen verlegt werden sollen. "Das ist nötig, weil die alten Leitungen aus den 1960er-Jahren sind und erneuert werden müssen", so Eisenlohr. Diese Maßnahme im Jahr 2022 bezahlen die Stadtwerke, die Bewohner müssten nur die Kosten für den Stromanschluss und gegebenenfalls einen Breitbandanschluss (Glasfaser) in ihren Häusern tragen.

Abteilungsleiterin Baurecht und Bauverwaltung Linda Niebel habe darüber informiert, dass diese Straße bisher noch nie beitragspflichtig ausgebaut wurde. "Das heißt, bisher mussten die Anlieger noch nie Straßenerschließungsbeiträge bezahlen." Das könne aber in Zukunft auf sie zukommen, wenn die Straße – die jetzt wegen des Leitungstausches "nur" saniert werde – zum ersten Mal einen Vollausbau unter anderem mit Gehweg und Straßenbeleuchtung erhält.

Bau einer Erschließungsstraße

"Die Erstellung dieser Erschließungsstraße (›Stichstraße‹) ist im seit 1999 rechtskräftigen Bebauungsplan schon immer vorgesehen", schreibt die Oberbürgermeisterin. Die Sachentscheidung zum Bau dieser Erschließungsstraße an der Längsseite der Flurstücke 234 und 236 sei vom Ausschuss Umwelt und Technik am 14. Oktober dieses Jahres (Vorlage 177/2021) getroffen worden. "In diesem Zusammenhang und auf Nachfrage der Bürgerinitiative informierte Frau Niebel über Erschließungsbeiträge, die auf die direkten Anlieger der Straße bei deren Ausbau zukommen werden. Über eine konkrete Beitragshöhe kann sie natürlich noch nichts sagen. Alle Anlieger, die von solchen Beiträgen betroffen sein werden, erhalten von Frau Niebel in den nächsten Tagen einen Brief mit näheren Informationen", so Eisenlohr weiter. Die, die dann Fragen hätten, seien herzlich eingeladen, das Gespräch zu ihrer individuellen Situation zu suchen. Diese Möglichkeit sei auch in der vergangenen Woche schon genutzt worden. "Eigentümern, die eine Existenzbedrohung durch Beiträge fürchten, haben wir zugesagt, dass wir gemeinsam mit ihnen – wenn es dann so weit ist – nach möglichst moderaten Zahlungsmodalitäten suchen werden", bekräftigt Eisenlohr.

Seit 1999 rechtsverbindlicher Bebauungsplan

Der Bürgerinitiative zu Folge seien die Flurstücke 234 und 236 kürzlich von einer Bauherrengemeinschaft erworben worden, die sich den Anwohnern in Einzelgesprächen an der Tür vorgestellt habe. "Offensichtlich wurde dabei von einem geplanten Wohnbauprojekt zwischen der Straße ›Am Schönblick‹ und der neu zu bauenden Erschließungsstraße berichtet", spricht die Oberbürgermeisterin eine weitere Sorge der Anlieger an. "Als Stadt können wir uns hierzu nicht äußern. Uns liegt bisher kein Bauantrag vor. Sobald ein Bauantrag bei uns eingeht, werden wir die Angrenzer, beziehungsweise Nachbarn, ermitteln und – wie es die Landesbauordnung vorschreibt – im Rahmen der ›Nachbaranhörung‹ anschreiben." Diese könnten dann innerhalb einer bestimmten Frist Stellung nehmen. Diesen Prozess habe die Verwaltung den Bürgern an dem Abend in der Aula erklärt. "Genauso sind wir darauf eingegangen, was der Bebauungsplan an Bebauung grundsätzlich zulässt (Doppel-, Reihen- und Kettenhäuser) und wie sich das Vorgehen gestaltet, wenn jemand davon eine Befreiung möchte."

Wie viele Geschosse dürfen?

Zu den auf dem Grundstück zulässigen Geschossen informiere die Baurechtsbehörde folgendermaßen: "Die Nutzungsschablone im Lageplan zum Bebauungsplan setzt zwei Vollgeschosse und die Geschossflächenzahl 0,8 fest. Der Textteil zum Bebauungsplan regelt in Ziffer 1.1.2 hierzu folgende Ausnahme: ›Ein Vollgeschoss, das im Dachgeschoss – bei Einhaltung der maximalen Firsthöhe – entstehen kann, ist als Ausnahme zusätzlich zulässig.‹" Außerdem sei die Höhenlage der baulichen Anlagen durch die Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe (Abstand zwischen EG-Fußboden und dem Gebäudefirst) festgelegt worden. Im Rahmen der Bürger-Info-Veranstaltung, so Eisenlohr, seien die Anwesenden darüber informiert worden, dass baurechtlich gesehen ein Unterschied zwischen "Vollgeschossen" und Geschossen besteht – und entsprechend zu berücksichtigen ist.

Viel Mühe gegeben

Von der Stadtverwaltung, dem Eigenbetrieb Abwasser und den Stadtwerken aus "haben wir uns viel Mühe gegeben, diese Informations- und Austauschveranstaltung noch vor Weihnachten zu ermöglichen", so Eisenlohr. Alle Fachleute seien vor Ort gewesen und hätten sich sowohl für die Vorbereitung als auch am Abend viel Zeit genommen, um den Bürgern Rede und Antwort zu stehen. Trotzdem könne die Stadtverwaltung natürlich keine Auskunft über privat geplante Bauvorhaben geben. "Aus meiner Sicht ist es daher sicher ratsam, wenn die erwähnten Investoren und die Anwohner im nächsten Schritt den direkten Austausch miteinander suchen, beziehungsweise vertiefen", schließt die Oberbürgermeisterin.