Baumaßnahme in Oberndorf

3 Unter anderem muss die Einfahrtsrampe saniert werden. Foto: Cools

Derzeit fallen aufgrund der Sanierung der Tiefgarage in der Kameralstraße einige Parkmöglichkeiten weg. Wir haben nachgehakt, wann die Arbeiten voraussichtlich beendet sein werden.















Oberndorf - Das Thema Parkplätze ist in der Oberndorfer Oberstadt ein heikles, insbesondere seit eine Vielzahl an Parkgelegenheiten durch die Wöhrd-Bebauung weggefallen ist. Durch die derzeitige Sanierung der Tiefgarage in der Kameralstraße können die dortigen Parkplätze ebenfalls nicht genutzt werden. Der Verkehr wird über die Tuchrahmstraße und die Pfalzstraße umgeleitet.