Baumann Holzbau wurde 125 Jahre alt: Stolz auf Tradition - „Bleibt auf eurem Holzweg“

Der Einbacher Familienbetrieb Baumann Holzbau feiert mit großem Handwerksstolz seine Geschichte. Das Jubiläum beging das Unternehmen mit einem großen Fest.
„So ein Jubiläum ist nicht nur Anlass zur Freude, es ist ein Meilenstein, der uns stolz macht“, begann Hubert Baumann die Rede zum Jubiläum der Firma Baumann Holzbau in Einbach – mitten in der mit Kunden, Geschäftspartnern, Nachbarn, Familie und Freunden gut gefüllten Werkshalle: „125 Jahre, das bedeutet vier Generationen Handwerkskunst, unzählige Bauwerke, Höhen und Tiefen, Wandel und Fortschritt, Verantwortung und Zusammenhalt.“