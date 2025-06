Baum trifft parkende Autos: Solche Ausmaße hatte der Sturm im Murgtal

Schäden an Autos, an einem Hausdach und an einer Stromleitung: Der Sturm am Sonntag hat Spuren hinterlassen. Am Mittag zog ein heftiges Unwetter über das Murgtal hinweg. Inklusive einer Windhose, die auf ihrem Weg von Schönmünzach nach Zwickgabel eine Schneise der Verwüstung hinterließ. „Alles, was da stand an Bäumen wurde platt gemacht“, berichtet der Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Marco Kottler. Gegen 12 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr ein. Gemeldet wurde ein umgestürzter Baum.

Erst habe es nur gestürmt, dann habe sich eine Windhose entwickelt, erklärte der Abteilungskommandant. Insgesamt 20 Feuerwehrmänner aus Huzenbach und Schönmünzach, sowie drei Einsatzfahrzeuge seien in Schönmünzach und den Teilorten im Einsatz gewesen. Umgestürzte Bäumen blockierten mehrere Straßen, stürzten auf Telefon- und Stromleitungen und begruben drei geparkte Autos unter sich. Verletzt wurde niemand.