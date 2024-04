Ob traditionelles Maibaumstellen, Hockete oder in den Mai wandern – im Kreis Freudenstadt muss sich am Feiertag niemand langweilen.

Das lange Wochenende steht vor der Tür und vor allem am 1. Mai steht im Kreis wieder die ein oder andere Veranstaltung an. Wir haben eine Auswahl zusammengetragen.

Im Empfinger Teilort Wiesenstetten findet wieder das beliebte mehrtägige Maifest statt. Los ging es bereits am Freitag, 26. April. Für den 1. Mai ist ein Bayrischer Tag angekündigt. Auf dem Programm stehen ein deftiger Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen. Die Musikvereine aus Höfendorf und Egenhausen unterhalten die Besucher. Ab 16.30 Uhr spielt zum Ausklang des Maifests die böhmisch-mährische Blaskapelle „Honk&Blow“ aus Bierlingen. Über die gesamte Zeit ist auf dem Festgelände ein großer Rummelplatz aufgebaut.

Horb

Der Musikverein Horb lädt wieder zu seinem traditionellen Schüttefest auf dem gleichnamigen Hausberg der Stadt ein. Start ist um 11 Uhr bei der Kolpinghütte. Für Speis und Trank ist gesorgt, es gibt Live-Musik, auch ein Kinderprogramm wird angeboten.

Der Streichmusikverein Betra wandert in den Mai. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rathaus in Betra. Ab 12 Uhr wird vor dem Rathaus gegrillt, jeder bringt mit, was er mag.

In allen Ortsteilen kommen Wanderer auf ihre Kosten, verspricht die Gemeinde. Bei der Mai-Hocketse der Sportfreunde in Salzstetten gibt es im und um das Sportheim deutsch-kroatische Spezialitäten, Kaffee und Kuchen. Zudem wird im Ort die neue Minigolfanlage eingeweiht. Der Förderverein Bürgerhaus Waldachtal-Cresbach e.v. lädt zur Hocketsde am Waaghäusl. In Vesperweiler hat die Mönchshofsägemühle für Ausflügler geöffnet.

Die Stadtkapelle Freudenstadt startet am 1. Mai in die Konzertsaison. Die Musiker versprechen ein kurzweiliges Programm mit Pop- und Blasmusik. Das Konzert beginnt um 10.45 Uhr im Großen Kursaal des Freudenstädter Kurhauses.

In Musbach wird wieder der Maibaum gestellt. (Archivfoto) /Schwark

Im Freudenstädter Teilort Musbach wird am 1. Mai gewandert. In den Tag startet die Gemeinde aber um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Grünen auf dem alten Schulhof in der Ortsmitte. Im Anschluss stellt die Freiwillige Feuerwehr den Maibaum und bewirtet vor Ort bis 18 Uhr. Hunger leiden müssen Mai-Wanderer aber auch auf der rund neun Kilometer langen Rundtour nicht – entlang der ausgewiesenen Strecke halten örtliche Vereine neun Verpflegungsstationen mit Kaffee und Kuchen, Grillspezialitäten, Gulaschsuppe, Pommes oder auch Eis vor. An den Stationen gibt es zudem ein familientaugliches Rahmenprogramm. Die Feuerwehr Kälberbronn bietet außerdem zwischen 10 und 16 Uhr einen Shuttle-Service zwischen dem Feuerwehrfest in Kälberbronn und dem Frühlingsfest in Musbach an.

Der Kulturpark Glashütte Buhlbach startet nach der Winterpause ab 11 Uhr mit einer gemütlichen Einkehr in die neue Saison. Es gibt Live-Musik, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Der Musikverein Trachtenkapelle Mitteltal lädt zum Mai-Hock ans Naturbad Mitteltal. Bewirtet von 11 bis 15 Uhr, für Wanderer gibt es auch „Rote to go“. Um 11 Uhr gibt es ein kleines Konzert.

Pfalzgrafenweiler

Ab 10 Uhr findet im Äschenteicher Schopf in Neu-Nuifra das Maifest der örtlichen Feuerwehr statt.

Glatten

Am Sportlertreff in Glatten veranstaltet der SV am Feiertag wieder seinen Maitreff.

Die Freiwillige Feuerwehr Böffingen lädt zur Maiwanderung mit anschließender Hocketse in der Ortsmitte. Los geht es um 9 Uhr.

Der Männergesangverein Frohsinn veranstaltet in und um das Reutiner Rathaus wieder sein Maisingen mit Fest. Beginn ist um 10.30 Uhr.