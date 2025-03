Die Roteiche ist der Baum des Jahres 2025. Ein Exemplar wurde kürzlich in Rangendingen gepflanzt. Bald soll sie im Wald des Zollernalbkreises eine tragende Rolle spielen.

Anpassungsfähige und auffallende Amerikanerin: Landrat Günther-Martin Pauli und Bürgermeister Manfred Haug haben zum Tag des Waldes in Rangendingen eine Roteiche in den Boden gesetzt. Das teilt das Landratsamt mit.

Der Baum des Jahres 2025 wird im Gebiet Hochburg Wurzeln schlagen. Die Roteiche (Quercus rubra) soll dort nicht alleine bleiben, erklärte Bürgermeister Haug: Im Rangendinger Wald sind weitere Pflanzungen der wuchskräftigen und klimaresilienten Baumart vorgesehen – als sinnvolle Ergänzung und mit Blick auf eine stabile Vielfalt.

Waldumbau ist ein Generationenprojekt

„Der Waldumbau innerhalb des Zollernalbkreises ist ein Generationenprojekt. Die robuste Roteiche kann dabei eine wertvolle Rolle spielen“, erklärte Landrat Günther-Martin Pauli. „Wir gehen davon aus, dass der Anteil der Roteiche im Zollernalbkreis weiter zunehmen wird“, sagte Forstamtsleiter Christian Beck bei der Pflanzung in Rangendingen. Geeignete Standorte seien allerdings eher rar, so Revierleiter Gabriel Werner: Zähe Tonböden möge sie nicht, und freien Kalk vertrage sie ebenfalls nicht besonders.

Sie trägt zum „Indian Summer“ bei

Die ursprünglich aus Amerika stammende Baumart wird schon seit 300 Jahren in Europa angepflanzt, zunächst bevorzugt in Parks und Gärten. Seit dem 19. Jahrhundert wurde die Roteiche insbesondere wegen ihres schnelleren Wachstums im Vergleich zu europäischen Eichenarten vermehrt in Wäldern eingebracht.

Markantes Kennzeichen sind ihre Blätter, die jenen der Stiel- und Traubeneiche ähneln, aber scharf gezackt sind – und die mit ihrer kräftig-prächtigen Farbe in ihrer Herkunftsregion Nordamerika zum Gesamtbild des „Indian Summer“ beitragen.

Mit ihren Schwestern gemein hat sie das Potenzial, sich auf Klimaveränderungen besser einstellen zu können.