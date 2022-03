1 Zwischen den Stadtteilen Sulgen und Schramberg-Tal gibt es laut Untersuchungsergebnis der Stadtverwaltung keine Potenziale für weitere Baugebiete. Foto: Riesterer

Schramberg-Tal und Sulgen sollen mehr zusammenwachsen – auf Antrag der CDU hat die Verwaltung einige Aspekte geprüft, wie das ganz konkret geschehen könnte.















Schramberg - Kann neues Bauland im Übergangsbereich zwischen Schramberg-Tal und Sulgen ausgewiesen werden? Nein, sagt die Stadtverwaltung. Das steht in einer Beschlussvorlage für den Technikausschuss, der sich am kommenden Donnerstag, 17. März, trifft.

Wunsch des Zusammenwachsens

Seit Längerem schon bestehe der Wunsch nach einem besseren Zusammenwachsen der beiden Stadtteile, heißt es in der Vorlage weiter. So habe die CDU 2017 beantragt, attraktive Wegeverbindungen unter die Lupe zu nehmen – nun soll in diesem Zuge beispielsweise ein neuer Forstweg im Bereich Sommerberg angelegt werden. Dazuhin sollte die Verwaltung untersuchen, "inwiefern die Möglichkeit besteht, weiteres Bauland zwischen den beiden Stadtteilen zu schaffen".

Topografie lässt es nicht zu

Dass dies nicht möglich ist, begründet die Stadtverwaltung mit den "schwierigen topografischen Verhältnissen", ebenso sei "der Großteil der für eine bauliche Vernetzung der Stadtteile notwendigen Flächen bewaldet". Eine Erschließung von Baugebieten, so die Schlussfolgerung, sei hinsichtlich der Bauweisen von Gebäuden und Infrastruktur mit hohen finanziellen Aufwendungen verbunden. "Dieser Sachverhalt würde sowohl den städtischen Haushalt als auch die privaten Investitionsvolumina belasten."

Einschnitt in Natur

Ein weiterer Grund, der gegen eine Erschließung dieser Art spreche, ist der "Einschnitt in Natur und Landschaft", der damit einherginge – zumal der bewaldete Bereich für das Stadtklima und die Hangsicherung von Bedeutung sei. "Die so in Anspruch genommenen Waldflächen müssten durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen werden. Dies bedingt eine ökologisch höherwertige Aufforstung von Flächen an anderer Stelle", fährt die Verwaltung fort. Solche Ausgleichsgrundstücke gebe es derzeit nicht. Entsprechendes gelte für artenschutzrechtliche Belange – auch hier verbunden mit dem entsprechenden finanziellen Aufwand. Alles würde sich bei den Bauplatzpreisen und Erschließungsbeiträgen entsprechend auswirken.

Lieber Innenentwicklung

Deshalb empfehle die Verwaltung, "Potenzialflächen im Bereich der Innenentwicklung und Nachverdichtung in sämtlichen Stadtteilen" zu nutzen. Punktuelle Siedlungserweiterungen wie im "Haldenhof", "Hintersulgen/Wittum" oder "Schoren" könnten "ein geeignetes Mittel für die wohnbauliche Entwicklung darstellen", heißt es abschließend.