Baukonjunktur: Baubranche kritisiert Systemversagen durch Politik

1 Auf dem Bau sollen die Ampeln bald auf Grün umspringen. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa Trotz dringenden Bedarfs an bezahlbarem Wohnraum in vielen Städten bleibt die Bautätigkeit seit Jahren hinter den Ankündigungen der Politik zurück. Sieht die Branche ein Licht am Ende des Tunnels?







Berlin - Die anhaltende Schwäche beim Wohnungsbau in Deutschland ist nach Einschätzung der deutschen Bauindustrie auf "Systemversagen" zurückzuführen. Besonders die unübersichtliche Förderkulisse der früheren Bundesregierung habe dazu geführt, dass die angestrebten Ziele im Wohnungsbau weit verfehlt wurden, sagte der Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Peter Hübner, in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv. "Ich würde glauben, es ist ein Systemversagen", sagte er anlässlich des Tags der Bauindustrie in Berlin. "Es ist auch ein Systemversagen der unübersichtlichen Förderkulisse der Ampelkoalition", sagte Hübner.