Bauideen für Talheim: Im Dorf soll neuer Wohnraum entstehen

1 Das Ensemble Laurentiusstraße 20 bis 24: Hier könnte eine neue Wohnbebauung entstehen. Foto: Morlok

„Innenentwicklung kommt vor Neubau auf der Fläche“ lautet das Credo des Talheimer Ortschaftsrates. So auch bei dem Projekt „Bebauung Laurentiusstraße 20-24“, das in der Sitzung besprochen wurde.









Link kopiert



Die drei zusammenhängenden Gebäude in der Laurentiusstraße mit den Hausnummern 20, 22 und 24 sind in städtischem Besitz. Alle drei Gebäude sind unbewohnt beziehungsweise in einem so desolaten Zustand, dass man sie als nicht bewohnbar klassifizieren muss. Lediglich die Garage am Haus Nummer 20 ist noch vermietet. Eine Sanierung der drei Häuser ist wirtschaftlich nicht darstellbar.