Bauhofteam im Einsatz Youtube-Video vom Meßstetter Winterdienst geht viral

Rund 11.000 Einwohner hat Meßstetten, knappe 70.000 Mal ist das Video bis Montagnachmittag geklickt worden. Es ist Teil einer größeren Dokumentationsreihe über die Arbeit des Bauhofes, wie Diana Härter betont. "Wir wollen unseren Bürgern die Tätigkeiten des Bauhofes näher bringen", erklärt sie, "und haben damit schon im Sommer angefangen." Ob Mäharbeiten, Bauarbeiten, das Beseitigen von Rohrbrüchen, das Aufstellen der Weihnachtsbäume oder nun eben der Winterdienst: Die Meßstetter – und natürlich auch alle anderen – sollen sehen, wie viel das Team um Bauhofleiter Michael Mayer leistet und – auch das – welche Schwierigkeiten es dabei zuweilen hat.

Herrlich natürlich und authentisch erklärt Peter Neuburger, der auf dem Bock eines großen Räumfahrzeuges sitzt, bei seiner routinierten Fahrt durch teils enge Straßen in breitem Schwäbisch, dass ihm gerade frühmorgens manchmal nur noch fünf Zentimeter bleiben, um durchzukommen.

Peter Mayer berichtet, wie das Bauhofteam vorgeht: An Tagen wie derzeit mit besonders viel Schnee schaue das Team sich die Lage an, mobilisiere dann alle nötigen Leute und Fahrzeuge und kümmere sich danach zunächst um die stark befahrenen Straßen und die steilen Anstiege wie etwa jenen von Lautlingen hoch in die Stadtmitte, der zu den steilsten Strecken im Zollernalbkreis gehören dürfte.

22 Fahrzeuge hat das Team im Einsatz, darunter elf externe, wie Diana Härter erklärt. Darunter seien zum Beispiel Firmen und Landwirte, an deren Traktoren statt des Mähbalkens wie im Sommer dann eine Schneeschaufel montiert werde.

Salzlager fasst 600 Tonnen

Mancherorts, wo früher noch Handarbeit angesagt war, seien nun Kleintraktoren und Fahrzeuge wie der kleine Holder im Einsatz, sagt Mayer und spricht von einer "riesigen Erleichterung", nun auch an diesen Stellen maschinell arbeiten zu können.

600 Tonnen fasse das Salzlager der Stadt, so Maier, und bei Bedarf könne man binnen 48 Stunden Salz nachbestellen. Um nicht mehr zu verbrauchen als nötig – schon der Umwelt zuliebe – mischt die Stadt einen Soleanteil von 30 Prozent zu, denn dann werde auch die Wirkzeit viel kürzer.

Wie gut der Winterdienst in Meßstetten aufgestellt sei, davon schwärmt nicht nur Diana Härter, sondern auch viele andere in der Stadt. Alfred Sauter von der Bürgerliste hatte die Gemeinderatssitzung am Freitag genutzt, um das hohe Lied auf den Winterdienst zu singen: "Meßstetten ist super geräumt – und das trotz so viel Schnee. Ein dickes Lob für alle Bauhof-Mitarbeiter", hatte Sauter ausgerufen und Michael Mayer, der die Sitzung auf der Empore mitverfolgte, ein Strahlen aufs Gesicht gezaubert.

Diana Härter ist außerdem begeistert davon, wie sympathisch die Akteure – allen voran Peter Neuburger im Fahrerhaus – im Video rüberkommen: "Das ist so echt, null gekünstelt!" Da sei es kein Wunder, dass das Video so viele Zuschauer finde. "Wir werden den Bauhof weiter begleiten, aber auch andere, zum Beispiel die Feuerwehr", verspricht sie. Die haben ja schließlich auch schöne große Fahrzeuge, auf die mancher Kleinwagenfahrer gelegentlich ein kleines bisschen neidisch ist.n https://youtu.be/63Mglc1twTw