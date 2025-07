Bauhoffahrzeug für Lauterbach: So viel Power hat der neue 18-Tonner für den Winterdienst

So viel Power hat der neue 18-Tonner für den Winterdienst

Die Gemeinderäte begutachteten das neue Fahrzeug. Foto: Dold







Viele Blicke zog das neue Fahrzeug für den Bauhof auf sich. Dieses wurde vor dem Rathaus präsentiert. Die Dimensionen des Lkws haben es in sich: Einige Gemeinderäte ließen es sich nicht nehmen, ins Führerhaus des Fahrzeugs zu kraxeln und selbst am Steuer zu sitzen. Bauhofleiter Simon Kaupp informierte über die Details: „Das Fahrzeug hat 440 PS, 12,4 Liter Hubraum und einen Allradantrieb“. Die Lieferzeit habe ein Jahr betragen. Der Lkw sei vor zwei Wochen mit einer Einweisung an den Bauhof übergeben worden. Größe und Gewicht von 18 Tonnen seien für den Einsatz im Winterdienst nötig. Für das Fahrzeug werden monatliche Leasingraten von 3042 Euro fällig über einen Zeitraum von 42 Monaten. Der Anschaffungspreis betrage 202 000 Euro. Zuvor seien verschiedene Lkws angeschaut und Angebote eingeholt worden, berichtete Simon Kaupp. Das alte Fahrzeug, informierte Bürgermeister Jürgen Leichtle, werde bei einer öffentlichen Online-Versteigerung zum Kauf angeboten.