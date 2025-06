Was für eine Sauerei: Nachdem die vermüllten Container-Standorte in Rottweil aufgeräumt wurden, muss der Bauhof nun erneut ran. Es wird alles einfach hingeschmissen.

„Ich hätte eigentlich auch genug anderes zu tun“, sagt der Mitarbeiter des Rottweiler Betriebshofs, der am Montagmorgen mit der Schaufel am Kreisverkehr Hegneberg zugange ist.

Erst vor zwei Wochen hatte die Stadt die Berge von Altkleidersäcken und anderem Müll, die sich an verschiedenen Container-Standorten aufgehäuft hatten, abgeräumt.

Am Hegneberg häuft sich am Montag nun schon wieder der Müll. Unter anderem jede Menge Spielsachen, darunter ganze Bausets, liegen vor den Containern herum. Es ist so viel, dass der Bauhofmitarbeiter Schaufel um Schaufel zur Entsorgung in sein Fahrzeug lädt. An der Stadionstraße sehe es ähnlich aus, meint er.

Hintergrund: Der Altkleidermarkt ist zusammengebrochen, viele Container werden gar nicht mehr geleert und mancher Bürger wirft einfach alles, was nicht mehr gebraucht wird, in und vor die Container. Das DRK kann ein Lied davon singen, dass jede Menge Müll die Behältnisse verstopft.

Zu befürchten ist, dass dies nicht die letzte Aufräumaktion sein wird, solange die Container des nicht ersichtlichen Anbieters dort stehen. Die Stadtverwaltung hatte in Aussicht gestellt, dass die Container vielleicht ganz abgeräumt werden – wem auch immer sie gehören.