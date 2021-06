Illegale Müllentsorgung Schilder sollen in Bochingen auf Fehlverhalten hinweisen

Ein Anwohner, der von der Stadt ein Grundstück kaufen will, Luftbilder aus dem Zweiten Weltkrieg und Schilder, die illegale Müllentsorger mit vorwurfsvollen Fragen bohren. In der jüngsten Sitzung des Bochinger Ortschaftsrats gab es so einige Themen zu besprechen.