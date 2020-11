Bauhof-Mitarbeiter beschweren sich Illegale Hundetoilette ist ein Ärgernis in Wittershauen

Obwohl sich die Liste der Gassi-Strecken beliebig fortsetzen ließe, etwa oberhalb der Turnhalle die Vöhringer Straße entlang in Richtung Sportheim, geriet diesmal insbesondere die Grünfläche zwischen Sigmarswanger Straße und der unterhalb verlaufenden Einbahnstraße Richtung Steingasse als illegale Hundetoilette in den Fokus. Das Rasenmähen, Heckenschneiden und Laubrechen sei dort angesichts zahlreicher "Tretminen" eine Zumutung, ließen die Bauhofmitarbeiter dem Ortschaftsrat Wittershausen ausrichten, der sich daraufhin mit dem Thema in öffentlicher Sitzung auseinandersetzte.

Als besonders rücksichtslos wird empfunden, dass wohl sogar Anwohner ihre Hunde dort ihr Geschäft verrichten lassen, wo Kinder noch vor wenigen Wochen Kastanien gesammelt hatten. Verschiedene Maßnahmen zur Abhilfe wurden beraten, vom freilich nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag, den Hundekot nach dem Verursacherprinzip in die Vorgärten der einwandfrei identifizierten Hundebesitzer zurückzubefördern, bis zum Bußgeldbescheid.