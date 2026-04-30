Bauhof Jungingen: Für Aufgaben gut gerüstet​ – neues Fahrzeug

Der Junginger Bauhof hat ein neues Fahrzeug in Dienst genommen. Das hat sich die Gemeinde 26.000 Euro kosten lassen.
In der Gemeinde Jungingen stand in diesem Jahr eine Ersatzbeschaffung für eines der Einsatzfahrzeuge des Bauhofes an. In der vergangenen Woche konnte nun das neu beschaffte Vehikel vom Typ Can-Am offiziell in den Dienst gestellt werden und steht seither dem Bauhof-Team für vielfältige Aufgaben zur Verfügung. „Mit dem neuen Bauhof-Fahrzeug ist die Gemeinde wieder bestens für die anstehenden Aufgaben gerüstet“, heißt es dazu in einer Mitteilung aus dem Junginger Rathaus.