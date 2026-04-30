Bauhof Jungingen: Für Aufgaben gut gerüstet​ – neues Fahrzeug

In der Gemeinde Jungingen stand in diesem Jahr eine Ersatzbeschaffung für eines der Einsatzfahrzeuge des Bauhofes an. In der vergangenen Woche konnte nun das neu beschaffte Vehikel vom Typ Can-Am offiziell in den Dienst gestellt werden und steht seither dem Bauhof-Team für vielfältige Aufgaben zur Verfügung. „Mit dem neuen Bauhof-Fahrzeug ist die Gemeinde wieder bestens für die anstehenden Aufgaben gerüstet“, heißt es dazu in einer Mitteilung aus dem Junginger Rathaus.​

Der bisher genutzte grüne John Deere Gator mit Dieselmotor hatte der Gemeinde über viele Jahre hinweg treue Dienste geleistet. Das damals gebraucht angeschaffte Fahrzeug war rund 13 Jahre im Einsatz und überzeugte laut der Nutzer vor allem durch seine Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb.

Mit Seilwinde ausgestattet​​

Mit dem neuen Can-Am-Fahrzeug investiert die Gemeinde nun in eine moderne Lösung mit, wie es in der Mitteilung heißt, sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Fahrzeug ist mit einer Seilwinde, einer Vollkabine sowie drei Sitzplätzen ausgestattet und bietet damit noch mehr Komfort und Einsatzmöglichkeiten für die Mitarbeiter des Bauhofs. Angetrieben wird das neue Modell von einem Benzinmotor, der im Vergleich zum Vorgänger durch bessere Abgaswerte und niedrigen Verbrauch überzeugt.​

Die Anschaffungskosten für das neue Fahrzeug belaufen sich auf rund 26.000 Euro. Neben der Wirtschaftlichkeit spielte auch die Nähe eines Kundendienstpartners bei der Entscheidung eine wichtige Rolle, um Wartung und Service schnell und zuverlässig sicherstellen zu können.

Oliver Simmendinger zufrieden​

„Ich freue mich, dass unsere Bauhofleitung und Kämmerei sich intensiv mit der Beschaffung des neuen Fahrzeugs auseinandergesetzt hat und dabei die Bedürfnisse aller Mitarbeiter einbezogen wurden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass möglicherweise in der Zukunft ein weiteres Fahrzeug dieses Typs beschafft werden könnte. Zwei weitere Bauhöfe im Landkreis zeigten sich aufgrund ihrer Erfahrungen bereits sehr zufrieden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Summe der Argumente haben uns überzeugt. Ich finde, die Freude über das neue Fahrzeug steht unserem schlagkräftigen Bauhof-Team regelrecht ins Gesicht geschrieben. Ich wünsche ihnen damit gutes Gelingen und stets gute Fahrt!“, zeigt sich Bürgermeister Oliver Simmendinger besonders zufrieden.​