Bauhof in Lauterbach: Die Kupplung ist kaputt - was nun?

Der Transporter des Bauhofs (Baujahr 2014) hatte einen Getriebeschaden. Nun stand der Gemeinderat vor den Alternativen Reparatur, Leasing oder Kauf eines Ersatzfahrzeugs.
Diese Entscheidung machte sich das Gremium nicht leicht, denn die finanzielle Situation der Gemeinde lässt keine großen Sprünge zu. Hauptamtsleiter Andreas Kaupp informierte über die Situation: „Es gibt die Möglichkeit, Kupplung und Getriebe für etwa 8000 Euro zu erneuern", sagte er. Allerdings stehe das zwölf Jahre alte Fahrzeug in einigen Jahren zum Austausch an.