Bauhof in Lauterbach: Die Kupplung ist kaputt - was nun?

Der Transporter des Bauhofs (Baujahr 2014) hatte einen Getriebeschaden. Nun stand der Gemeinderat vor den Alternativen Reparatur, Leasing oder Kauf eines Ersatzfahrzeugs.

Diese Entscheidung machte sich das Gremium nicht leicht, denn die finanzielle Situation der Gemeinde lässt keine großen Sprünge zu. Hauptamtsleiter Andreas Kaupp informierte über die Situation: „Es gibt die Möglichkeit, Kupplung und Getriebe für etwa 8000 Euro zu erneuern", sagte er. Allerdings stehe das zwölf Jahre alte Fahrzeug in einigen Jahren zum Austausch an.

Teures Leasing Kaupp weiter: „Der Transporter ist eines der wichtigsten Fahrzeuge des Bauhofs und ständig im Einsatz. Für den Arbeitsablauf ist eine Ersatzbeschaffung dringend notwendig“. Bei einigen Herstellern wurde wegen einer Ersatzbeschaffung angefragt. Ein solches gebe es aber nicht. Eine Bestellung würde eine lange Wartezeit erfordern. Der Bauhof braucht aber schnell Ersatz.

Letztlich blieb ein Leasingfahrzeug oder eine Möglichkeit zum Kauf eines Fahrzeugs übrig. Für das 175 PS starke Leasingfahrzeug der Marke Hako würden für die Dauer von sieben Jahren eine monatliche Leasingrate von 2500 Euro anfallen.

Ein 162 PS starker Dreiseitenkipper von MAN würde die Gemeinde 53.800 Euro kosten. Dieses würde den bisherigen Transporter gleichwertig ersetzen, so der Hauptamtsleiter. Die Verwaltung schlage diesen Kauf vor – auch da es das einzige, schnell verfügbare Fahrzeug sei.

Ausreichend Mittel

Finanziert werden solle das Ganze durch die zurück gestellte Dachsanierung von Rathaus und Haus des Gastes. Obwohl bereits 141.000 Euro für die zusätzliche Finanzierung der Pfarrer-Sieger-Straße verwendet wurden, sind dort noch ausreichend Mittel vorhanden.

Marius Müller gab zu bedenken, dass die Reparatur mit 8000 Euro immer noch deutlich günstiger als der Kauf eines neuen Fahrzeugs sei, das als außerplanmäßige Ausgabe im Haushalt finanziert werden müsse. Ob es dann nicht sinnvoller wäre, den Kauf im nächsten Jahr als planmäßige Ausgabe in den Haushalt aufzunehmen, regte er an. Bauhofleiter Simon Kaupp entgegnete: „Die Werkstatt sagt, das Fahrzeug ist bald fertig“.

Silber statt Orange

Stefan Weinmann fragte an, ob eine Miete eines Fahrzeugs möglich sei, um dann in einigen Monaten eine größere Auswahl an Fahrzeugen zu haben. „Man bekommt so schnell nichts Gutes her“, sagte Bürgermeister Jürgen Leichtle. Das MAN-Fahrzeug sei eine gute Lösung und in Kassel verfügbar. Der einzige Nachteil: Der Transporter wäre in Silber statt Orange. Nach einer Schnellrecherche sagte Weinmann: „Drei Monate mieten würde 12.000 Euro kosten. So viel billiger werden wir in der Zeit nichts finden“.

Emile Epagna klagte derweil: „Das ist wie eine Erpressung nach dem Motto ,Friss oder stirb'. Wir haben kein Geld und keine Rücklagen“. Er verstehe, dass man ein neues Auto brauche. Allerdings sollten zuvor mehrere Möglichkeiten erarbeitet werden.

Fahrzeug muss elf Jahre halten

Die nüchternen, betriebswirtschaftliche Seite legte Kämmerer Karl-Heinz Villinger dar: Für die Reparatur zahle man knapp 10.000 Euro für ein Fahrzeug, das vielleicht noch zwei Jahre halte. Für das neue Fahrzeug zahle die Gemeinde 53.800 Euro für elf Jahre. „Wenn es länger hält, haben wir gewonnen", rechnete er vor.

Letztlich stimmte der Gemeinderat für den Kauf des MAN-Fahrzeugs. Die Verwaltung wurde ermächtigt, den Kaufvertrag abzuschließen und die Kaufmodalitäten abzuwickeln. Die Finanzierung erfolgt als außerplanmäßige Ausgabe über den Verzicht auf die Dachsanierung an Rathaus und Haus des Gastes.