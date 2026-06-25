Bauhof in Hardt: Förderquote für Wärmepumpe liegt bei 35 Prozent

Das 2009 errichtete Bauhofgebäude wird über die Abwärme der nahe gelegenen Firma Bomo beheizt. Die gelieferte Abwärme reicht nicht für die Beheizung des Bauhofs aus.
Mit einer Stromdirektheizung musste zusätzlich geheizt werden, wodurch Heizkosten von 1705 bis 7250 Euro pro Jahr anfielen. Durchschnittlich betrugen die Heizkosten 4170 Euro im Jahr bei einem Stromanteil von 10.000 Kilowattstunden. Um die Heizkosten des Bauhofs dauerhaft zu verringern, soll eine Wärmepumpe für die Fußbodenheizung installiert werden. Bei aktuellen Strompreisen würden etwa 2700 Euro Kosten pro Jahr entstehen.
Kosten von 71.000 Euro
Von der Firma Schinle liegt ein Angebot vor für den Einbau einer Wärmepumpe über 71.000 Euro. Neben der Wärmepumpe umfasst das Angebot einen Speicher mit Frischwasserstation und die Erneuerung der Pumpengruppen. Bei einer Förderquote von 35 Prozent würde sich der Investitionsbetrag auf etwa 45.000 Euro belaufen. Die Firma Schinle würde sich um die Beantragung der BAFA-Mittel kümmern in Abhängigkeit von der Auftragsvergabe. Wenn im Folgejahr der Strombedarf genauer eingeschätzt werden kann, soll eine PV-Anlage auf dem Bauhofdach für die Stromversorgung installiert werden.