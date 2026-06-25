Bauhof in Hardt: Förderquote für Wärmepumpe liegt bei 35 Prozent

Kosten von 71.000 Euro

Von der Firma Schinle liegt ein Angebot vor für den Einbau einer Wärmepumpe über 71.000 Euro. Neben der Wärmepumpe umfasst das Angebot einen Speicher mit Frischwasserstation und die Erneuerung der Pumpengruppen. Bei einer Förderquote von 35 Prozent würde sich der Investitionsbetrag auf etwa 45.000 Euro belaufen. Die Firma Schinle würde sich um die Beantragung der BAFA-Mittel kümmern in Abhängigkeit von der Auftragsvergabe. Wenn im Folgejahr der Strombedarf genauer eingeschätzt werden kann, soll eine PV-Anlage auf dem Bauhofdach für die Stromversorgung installiert werden.