Gemeinderat gibt Update – Eröffnungstermin in Gefahr?

Bauhof in Dotternhausen

1 Die Bauarbeiten im Winter Foto: Marschal

Der Gemeinderat in Dotternhausen hat sich mit dem Bauprojekt Bauhof befasst und ein Update gegeben. Zwei weitere Aufträge wurden zudem noch vergeben.









Dem Großprojekt Neubau Bauhof in der Schömberger Straße 24 widmete sich der Dotternhausener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend im Rathaus.