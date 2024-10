Bauhof in Aichhalden: Bauarbeiten für mehr als eine Million Euro teures Vorhaben gestartet

Bauhof in Aichhalden

1 Beim Bauhof Aichhalden im „Reißer“ ist der Baustart der neuen Lagerhalle Anfang dieser Woche erfolgt. Foto: Herzog

Bei der geplanten Fahrzeughalle für den Bauhof im Bereich „Reißer/Hintere Äcker“ in Aichhalden ist Anfang der Woche der Baustart erfolgt. Wann mit der Fertigstellung zu rechnen ist und warum sich die Baumaßnahme voraussichtlich verteuern wird.









Am Montag dieser Woche rückten die Bagger an und schoben die Muttererde hinter dem bestehenden Bauhofareal für die neue Zuwegung und den Bau einer neuen Lagerhalle ab. In die neue Zufahrt wurde bereits Schotter eingebaut und verdichtet, auch der Baukran wurde bereits aufgestellt.