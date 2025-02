Bauhof Dotternhausen: Termin für Einweihung steht fest

1 Der Neubau des Bauhofs steht. Auch mit der Gestaltung der Außenanlage wurde begonnen. Foto: /Marschal

Dotternhausen stellt am 20. Juli den neuen Bauhof der Öffentlichkeit vor. Dazu wurden in der jüngsten Sitzung weitere Aufträge vergeben.









Der Neubau des Bauhofs in der Schömberger Straße geht zügig voran. Bürgermeisterin Marion Maier berichtete im Gemeinderat, dass am Mittwoch die Heizung in Betrieb genommen worden sei. Außerdem habe man fast überall im Gebäude den Estrich verlegt. Die Fliesenleger würden wohl Ende der nächsten Woche loslegen. Am geplanten Einweihungstermin könne also festgehalten werden. Dotternhausen möchte sein Millionenprojekt am Sonntag, 20. Juli, der Öffentlichkeit vorstellen.