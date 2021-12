1 Gut auf den Winter ist der städtische Bauhof vorbereitet. Die Räum- und Streufahrzeuge sind gerüstet, Bauhofleiter Michael Liedke (links) und Mitarbeiter Gerd Sunderer stehen in den Startlöchern. Foto: Kaletta

Bis jetzt hat sich die Natur noch nicht in ihrem weißen Winterkleid präsentiert, aber man weiß nicht, wie es damit in den ersten Monaten des neuen Jahres aussehen wird. Der städtische Bauhof ist auf jeden Fall gut vorbereitet.















Bad Dürrheim - Bauhofleiter Michael Liedtke und seine 27 Mitarbeiter sind bestens gerüstet. 100 Tonnen Streusalz lagern in zwei Silos auf dem Gelände des Bauhofes – durch abgeschlossene Lieferverträge können bei Bedarf kurzfristig weitere Mengen zur Verfügung stehen. Im Durchschnitt werden 270 Tonnen in einem Winter gebraucht. Die Fahrzeuge, die in den Sommermonaten mit Mähwerken versehen waren, sind jetzt mit Schneepflug und Streubehälter ausgerüstet.

Streukübel für Bürger befüllt

An mehreren Stellen in der Kernstadt sind Streukübel aufgestellt und mit Splitt gefüllt, den die Bürger zum Streuen von Gehwegen verwenden können. Rechtzeitig wurde das Laub von Straßen, Gehwegen und Plätzen beseitigt. Eingesetzt werden außerhalb der Ortsmitte an Wegen und Straßen Schneepfähle und Schneezäune. Beides dient zur Übersicht, dann wenn die Felder zugeschneit sind, kann der Fahrer nicht erkennen, wie die Straße verläuft. Sehr ärgerlich ist es, wenn die Schneepfähle aus Übermut herausgerissen oder gar zerbrochen werden, was leider regelmäßig zu beobachten ist.

Arbeitstag beginnt für Räumdienst um 3 Uhr

Der Arbeitstag im Winter beginnt für einige Mitarbeiter des Bauhofes morgens um 3 Uhr. Da macht sich der Streckenkontrolleur auf den Weg. Sein Fahrzeug ist mit Sensoren ausgestattet, mit denen die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit überprüft wird. Sieht er rot auf seinem Display, werden die übrigen Mitarbeiter alarmiert, denn Rot bedeutet Glätte.

Ab 5 Uhr rücken die Räumfahrzeuge aus. Die zu räumenden und zu streuenden Flächen sind in Prioritäten von eins bis drei eingeteilt. Zunächst werden die Hauptstraßen und die Straßen mit Gefälle geräumt, dann die wichtigen Nebenstraßen und danach die übrigen Nebenstraßen und Sackgassen. Als Service-Leistung werden auch Flächen wie öffentliche Parkplätze, Zufahrten zu den Kirchen und die Wege vom Hindenburgpark geräumt.

So wenig Streusalz wie nötig in Verwendung

Verwendet wird Feuchtsalz. Das, so erklären Michael Liedtke und Gunnar Prennig von der Kundenbereichsleitung Bauwesen und Tiefbau, hat im Vergleich zu Trockensalz einen höheren Wirkungsgrad und ist zudem sparsamer. Für einen Quadratmeter werden fünf bis zehn Gramm benötigt, bis zu 40 Gramm Trockensalz für die gleiche Fläche.

Was die Verwendung von Streusalz betrifft, ist Bad Dürrheim vorbildlich, da die Öko-Bilanz beachtet werde – dazu habe man sich vom Umweltschutzamt Bronner beraten lassen. "So wenig wie nötig, damit die Straßen verkehrssicher bleiben", sagt Liedtke.

Voller Einsatz von Team und Technik

Der Arbeitstag hat für die Bauhofmitarbeiter im Winterdienst jeweils eine ganze Woche lang acht bis neun Stunden. Dazu gibt es Bereitschaftsdienst für eventuelle Krankheitsvertretungen. Nach den Einsätzen müssen administrative Aufgaben erledigt werden, denn jede Fahrt wird dokumentiert. Schon während der Fahrt wird der Einsatz auf ein Diktiergerät gesprochen. Nachdem die Räumfahrzeuge durchgefahren sind, kommt die Fußkolonne, um den Schnee an den Zebrastreifen und an Bushaltestellen wegzuschippen.

Die Fahrzeuge sind mit viel Technik ausgestattet, mit dem Einsatz im Winterdienst werden sie stark strapaziert. Froh ist Liedtke, dass er mit Norbert Graf und Adolf Weber zwei tüchtige und zuverlässige Techniker hat, die, wenn es erforderlich ist, morgens um 3 Uhr in die Werkstatt zu kommen, um die Fahrzeuge wieder fit zu machen.

Appell an die Bürger: Auto auf Privatgrundstück parken

Einen Appell richten Liedtke und Prennig an die Anlieger. Sie sollten, wenn die Straßen verschneit und dadurch enger sind, ihre Autos nicht dort parken, sondern auf ihrem Privatgrundstück. Für die Räumfahrzeuge sei es sehr mühsam, an den parkenden Autos vorbeizukommen.

Beim Räumen lässt es sich nicht vermeiden, dass Schnee vor Garageneinfahrten oder Hauseingänge geschoben wird. "Das macht keiner mit Absicht", versichert Liedtke. Der Schneepflug am Fahrzeug lasse sich nicht auf Knopfdruck schnell mal auf die andere Seite drehen. "Winterdienst ist ein undankbarer Job, nachdem sich keiner reißt", sagt der Bauhofleiter aus Erfahrung. Deshalb wünscht er für sich und seine Mitarbeiter grüne Weihnachten, damit alle an den Feiertagen mit ihren Familien zusammen sein können.