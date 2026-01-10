Bauhöfe ziehen Bilanz: Wie Feuerwerk-Müll die Gemeinden in der südlichen Ortenau beschäftigt

Oft bleibt das Aufräumen nach der Silvesternacht an den Bauhofmitarbeitern hängen. Die Bilanz über das Ausmaß in der südlichen Ortenau fällt aber unterschiedlich aus.
Raketen, Böller, Feuerwerk-Batterien: Jedes Jahr aufs Neue lassen es Menschen auf der ganzen Welt in der Silversternacht ordentlich krachen – auch in der Ortenau. Doch je größer das Spektakel im Nachthimmel, desto mehr Überreste auf dem Boden. Müll, der eigentlich vom Verursacher beseitigt werden muss. Ganz nach dem Motto: Wer knallt, muss aufräumen. Dass nicht jeder dieser Pflicht nachkommt, zeigte sich in Kehl. Mehrere Tage lang kämpfte der Betriebshof der Stadt gegen „Unmengen von liegengelassenem Feuerwerksmüll“, so die Verwaltung in einer Mitteilung. Wie sahen die Straßen nach der Silvesternacht in der südlichen Ortenau aus? Ein Überblick.