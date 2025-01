Bauherrengemeinschaften in Bisingen: Ein Zuhause für Studenten, Familien, Senioren

1 Martina Oberrauch spricht in Bisingen über Bauherrengemeinschaften. Foto: privat

In Renningen (Kreis Böblingen) hatte eine Bauherrengemeinschaft ein Mehrgenerationenhaus gebaut. Das Projekt dort ist überaus erfolgreich und in ähnlicher Weise auch auf dem Maute-Areal in Bisingen denkbar. Martina Oberrauch aus Renningen berichtet über den Alltag im 30-Familien-Haus.









Das Maute-Areal bietet Raum für die eigenen vier Wände. Mehrfach hatte die Gemeinde bei Info-Veranstaltungen in der Vergangenheit Werbung für das Bauen mit Baugemeinschaften gemacht. Und nun könnte der VdK Bisingen/Grosselfingen neuen Schwung in Projekte wie diese bringen: Martina Oberrauch, die selbst Vorsitzende des VdK Renningen-Malmsheim ist, präsentiert Erfahrungen aus erster Hand über gemeinschaftliche Bauprojekte. Und nicht nur das: Sie bietet sich an, als Projektsteuerer für eine Baugemeinschaft in Bisingen tätig zu werden.