Baugruppe überzeugt mit Konzept: Müllens „Adler“-Zukunft nimmt Gestalt an

Eine Baugruppe hat ein überzeugendes Konzept für den „Adler“ in Müllen vorgelegt. Der Gemeinderat gab grünes Licht für Vertragsverhandlungen zum „Adler“ in Müllen.

Seit Jahren war nicht klar, was aus dem Gasthaus Adler in Müllen werden soll. Viele teils emotionale Diskussionen wurden dazu geführt, einige Ideen letztlich vom Gemeinderat abgelehnt. Dieser hat sich im Juli 2024 dann zum Verkauf der Immobilie ausgesprochen und verschiedene Kriterien festgelegt, die ein interessierter Investor erfüllen müsse.

„Die Bewerbungsfrist lief am 27. September 2024 aus – und bis dahin gingen bei uns keine Bewerbungen gemäß den Ausschreibungskriterien ein“, erklärte Bauamtsleiter Peter Winkels in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend.

Zwischenzeitlich hatte sich aus der Interessensgemeinschaft „Adler“ eine Baugruppe entwickelt: Im Januar hat diese Infoflyer in Neuried verteilt, im Februar und März folgten zwei Infogespräche. Im April, so Winkels, gab es eine dritte Vorstellung durch die Interessensgemeinschaft in Kombination mit der Ortschaftsratssitzung in Müllen – mit im Boot auch Thomas Gantner, Architekt der IG Adler. Darauf folgten zwei weitere Treffen, bei denen die Beteiligungsabsicht geklärt wurde. Und nach dieser großen Vorarbeit wurden Nägel mit Köpfen gemacht: „Die Baugruppe hat sich am 30. Juni 2025 mit sechs Mitgliedern konstituiert“, so der Bauamtsleiter. Die Gründung einer eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Bauherr und Vertragspartner der Gemeinde sei in Vorbereitung.

Insgesamt sollen sieben Wohneinheiten entstehen

Im ehemaligen Gasthaus soll neuer Wohnraum entstehen. Geplant sind sieben Wohneinheiten, mit Wohnflächen zwischen 65 und 75 Quadratmetern. Außerdem soll es einen Anbau eines Treppenhauses mit barrierefreiem Zugang geben. Wichtig war der Gruppe auch der Erhalt der historischen Außenhülle.

Die Gemeinde habe zwar Vergabekriterien festgelegt, die die Baugruppe nicht alle erfülle, das Vorhaben entspreche dennoch in den zentralen Aspekten den Zielen der ursprünglichen Ausschreibung. So werde die historische Bausubstanz erhalten und behutsam weiterentwickelt, es entstehe neuer Wohnraum und es stärke die lokale Identität von Bürgerbeteiligung.

„Die formale Abweichung vom Ausschreibungsverfahren kann durch die Gemeinde legitimiert werden“, begründete Winkels die Möglichkeit zur Direktvergabe. Eine rechtliche Prüfung zur Vergabekonformität erfolge außerdem im Rahmen der Vertragsgestaltung.

Parkplatzsituation muss bedacht werden

Die angedachten Planungen zur Entwicklung des „Adlers“ stießen im Gemeinderat grundsätzlich auf Wohlwollen. Bernd Uebel (SPD) und Gerhard Moser (CDU) sprachen beide aber ihre Bedenken hinsichtlich der Parkplatzsituation aus. So sei in diesem Bereich ohnehin schon immer das Abstellen von Fahrzeugen problematisch. „Wir werden darauf ein Auge haben“, so Winkels.

So beschloss der Gemeinderat geschlossen, die Verwaltung damit zu beauftragen, mit der Baugruppe „BG Adler“ in ihrer geplanten Rechtsform als eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts die vertraglichen Vereinbarungen zur Veräußerung und Entwicklung des ehemaligen Gasthauses Adler und vorzubereiten.

Gegenstand dieser Vereinbarungen sind insbesondere die Umsetzung der Rahmenbedingungen, die Sicherstellung der Finanzierung der Baumaßnahme durch die Baugruppe und die die verbindliche Bauverpflichtung innerhalb eines festzulegenden Zeitrahmens. Die Verwaltung wird dem Gemeinderat nach Abschluss der Vertragsverhandlungen eine finale Beschlussvorlage zur Zustimmung vorzulegen.

Geschichte

Das ehemalige Gasthaus Adler wurde 2017 – damals noch unter Bürgermeister Jochen Fischer – erworben, um die Entwicklung des Ortskerns voranzubringen. 2019 nahm der Ortschaftsrat Kontakt zu einem Architekturbüro auf, besichtigte vergleichbare Projekte und erarbeitete gemeinsam mit der Verwaltung einen entsprechenden Beschlussvorschlag. Die Müllener legten dabei großen Wert darauf, ein gemeinschaftlich nutzbares Gebäude zu schaffen. Der Neurieder Gemeinderat lehnte den Beschlussvorschlag jedoch ab und hat sich 2024 für den Verkauf ausgesprochen.