Baugruppe überzeugt mit Konzept: Müllens „Adler“-Zukunft nimmt Gestalt an

Eine Baugruppe hat ein überzeugendes Konzept für den „Adler“ in Müllen vorgelegt. Der Gemeinderat gab grünes Licht für Vertragsverhandlungen zum „Adler“ in Müllen.
Seit Jahren war nicht klar, was aus dem Gasthaus Adler in Müllen werden soll. Viele teils emotionale Diskussionen wurden dazu geführt, einige Ideen letztlich vom Gemeinderat abgelehnt. Dieser hat sich im Juli 2024 dann zum Verkauf der Immobilie ausgesprochen und verschiedene Kriterien festgelegt, die ein interessierter Investor erfüllen müsse.