Baugesuch in Schonach Fässer sollen zu Schlafzimmern werden

Schonach - Ein ungewöhnliches Baugesuch lag dem Gemeinderat Schonach in jüngster Sitzung vor. In der Sommerbergstraße plant eine Bauherrschaft die Schaffung von außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten in Form zweier Weinfässer mit der Fläche von etwa vier auf 2,3 Meter und einer Höhe von 2,7 Meter sowie einer Kuckucksuhr mit den Maßen von 4,5 auf 2,5 Meter und der Höhe von 6,2 Meter.