Hardt - Für ein Baugesuch zum Aufstellen eines großen Containers neben einem Wohnhaus in der Königsfelder Straße 38 sollte der Gemeinderat in Hardt kürzlich sein Einvernehmen erteilen. Der Entscheidung ging eine längere Diskussion voraus.

Seit etwa einem Jahr steht der zwölf Meter lange, 2,50 Meter breite und 2,60 Meter hohe Container hinter einer fast ebenso hohen Hecke im Garten parallel zur Königsfelder Straße. Der Container mit Flachdach dient zum Lagern von Geräten und Maschinen, teilweise für das Nebengewerbe und teilweise auch für private Nutzung.

"Nicht wesentlich stören"

Das Grundstück liegt im Geltungsbereich der Abrundungssatzung und "nach Einstufung des Kreisbauamts im Mischgebiet, direkt angrenzend an ein allgemeines Wohngebiet", heißt es in der Vorlage für den Gemeinderat. Das Einvernehmen der Gemeinde sei erforderlich und könne nicht verweigert werden, wenn das Vorhaben – in diesem Fall der aufgestellte Container – sich in "die Eigenart der näheren Umgebung einfügt" und das Ortsbild mit umgebenden Einfamilienhäusern im Wohngebiet nicht beeinträchtigt. In einem Mischgebiet sind nur Gewerbebetriebe zulässig, die "das Wohnen nicht wesentlich stören".

Anwohner klagen über Krach

In den Straßen der nahen Umgebung sind dauerhaft Anhänger von "Bühler Anhänger und Maschinenverleih" abgestellt. Anwohner beklagten sich immer wieder über Störungen durch lange laufende Motoren samt einhergehender Abgase, starke Rauchentwicklung und laute Werkstattgeräusche, erklärte Jürgen Bargenda in der Ratssitzung die Hintergründe.

Zweierlei Maß?

Helmut Haberstroh wunderte sich über die "verharmlosende Einschätzung" des Kreisbauamtes, weil ein Betrieb mit lauten Maschinen und Werkstatt in ein Gewerbegebiet gehöre. Das war auch für Sascha Bausch unverständlich, weil das Gewerbeaufsichtsamt die Tätigkeiten als nicht wesentlich störend einstufe. Zudem werde der große Container im Garten akzeptiert, während man im gegenüberliegenden neuen Wohngebiet sogar für die üblichen Müllbehälter eine Einhausung vorschreibe.

Hecke verdeckt Container

Für Franz Marte ist die Nutzung eines Containers der zudem durch eine Hecke verdeckt werde, als Lagerraum möglich. Allerdings müsse der Lärm durch lange laufende Maschinen abnehmen. Armin Klausmann konnte "mit dem Container leben"; das sei ähnlich einer Garage.

Einige Gemeinderäte waren verwundert, dass die Aufsichtsbehörden die Einrichtungen auf dem Grundstück erst im Nachhinein besichtigen und bewerten. Die Überprüfung der bereits bestehenden Anlagen wurde jedenfalls von einer deutlichen Mehrheit befürwortet.

Das Einvernehmen zum Aufstellen des Containers wurde von einer Rats-Mehrheit erteilt, aber eine Überprüfung der Tätigkeiten angeregt, um eine Verträglichkeit mit der Umgebungsbebauung zu gewährleisten.