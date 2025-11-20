Baugenossenschaft Triberg: Mitglieder freuen sich über Dividende

Es läuft bei der Baugenossenschaft Triberg eG, heißt es in der Mitgliederversammlung. Alle Wohnungen sind vermietet, es wurde viel saniert – und jetzt auch geehrt.
Zur Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft Triberg eG waren viele Interessierte in den Landgasthof zur Lilie gekommen, um sich über die Entwicklung zu informieren. Aufsichtsratsvorsitzender Michael Hummel begrüßte die Mitglieder, Ehrengäste, Handwerker sowie als Vertreter der Stadt Triberg Reinhard Storz, heißt es in einer Pressemitteilung.