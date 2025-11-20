Baugenossenschaft Triberg: Mitglieder freuen sich über Dividende

Es läuft bei der Baugenossenschaft Triberg eG, heißt es in der Mitgliederversammlung. Alle Wohnungen sind vermietet, es wurde viel saniert – und jetzt auch geehrt.

Zur Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft Triberg eG waren viele Interessierte in den Landgasthof zur Lilie gekommen, um sich über die Entwicklung zu informieren. Aufsichtsratsvorsitzender Michael Hummel begrüßte die Mitglieder, Ehrengäste, Handwerker sowie als Vertreter der Stadt Triberg Reinhard Storz, heißt es in einer Pressemitteilung.

Erfolgreiches Geschäftsjahr Vorstandsvorsitzender Andreas Weißer gab den Jahresbericht bekannt und berichtete von einem zufriedenstellenden und erfolgreichen Geschäftsjahr 2024. Insgesamt konnten rund 424 000 Euro in die Sanierung des Wohnungsbestands investiert werden. Dabei wurden unter anderem fünf Wohnungen in Triberg und Schonach umfangreich saniert.

Mehr Mieteinnahmen Die Bilanzsumme blieb mit rund 12,7 Millionen Euro fast unverändert. Die Mieteinnahmen hätten sich erfreulicherweise auf etwa 1,3 Millionen Euro erhöht, erläuterte Weißer.

Michael Hummel verlas den Prüfungsbericht des Aufsichtsrats, der keinerlei Beanstandungen ergab und deshalb die volle Zustimmung der Versammlung fand. Der beanstandungsfreie Prüfungsbericht des Verbands baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen, attestierte der Genossenschaft erneut eine geordnete Vermögens- und Finanzlage.

Erfolg schlägt sich nieder

Dividende von drei Prozent Das erfolgreiche Geschäftsjahr 2024 ermöglicht wieder die Ausschüttung einer Dividende von drei Prozent, was von der Versammlung einstimmig genehmigt wurde.

Unsere Empfehlung für Sie Baugenossenschaft Triberg Mehr als eine Million Euro investiert Die Baugenossenschaft blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Sie ist mit 284 Wohnungen, elf Gewerbeeinheiten sowie Garagen und Stellplätzen der größte Vermieter in der Raumschaft und investiert kräftig in ihre Häuser.

Wahlen Turnusgemäß schieden die Aufsichtsratsmitglieder Cordula Faller und Eckart King, beide Triberg, aus dem Aufsichtsratsgremium aus, stellten sich jedoch zur Wiederwahl. Ohne Gegenstimme wurden beide für drei Jahre wiedergewählt.

Die Geehrten

Ehrungen 465 Jahre Treue kamen zusammen: Michael Hummel dankte für 75 Jahre Mitgliedschaft dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, für 60 Jahre Hans Amberg aus Hinterzarten, für 50 Jahre Veit-Michael Roth aus Triberg, Rolf Günter Hess aus Hornberg, Klaus-Dieter Oklmann aus Rielasingen, für 40 Jahre Johanna Hug aus Triberg, B. Breithaupt GmbH & Co. KG, St. Georgen, für 25 Jahre Therese Bonczyk aus Triberg, Hans-Peter Sluzalek aus Triberg, Andreas Junghans aus Freiburg sowie Bodo Hielscher aus Triberg.

Weitere Informationen: www.baugenossenschaft-triberg.de