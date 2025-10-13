Baugenossenschaft Triberg: Mieterhöhungen sind geplant

„Wir legen unseren Fokus auf den Erhalt und die energetische und technische Modernisierung“, sagt Andreas Weißer. Die Baugenossenschaft berichtet über das vergangene Geschäftsjahr.
Andreas Weißer, Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft Triberg, berichtet über das vergangene Geschäftsjahr. Der Schwerpunkt im Jahr 2024 lag in der umfassenden Modernisierung und Sanierung sowie in der Unterhaltung des Wohnbestands durch diverse Maßnahmen. Als Beispiel verweist die Baugenossenschaft auf zwei Wohnungen, die generalsaniert wurden: Zum Kappellenberg 2 und Rigiweg 1a.