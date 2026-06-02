Baugenossenschaft Lörrach: Denkmalschutz treibt Baugenossen um

Bei der 101. Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft Lörrach ging es um die Herausforderungen, denen sich die Verantwortlichen beim Thema Wohnungsmarkt stellen müssen.
Die Mitgliederversammlung fand kürzlich mit 179 Mitgliedern und 27 Gästen statt. Es war die erste Versammlung, die der neue Geschäftsführer Andreas Heiler gemeinsam mit dem Aufsichtsvorsitzenden Andreas Schneucker leitete. Heiler war im vergangenen Jahr als Nachfolger für Geschäftsführer Andreas Seiter vorgestellt worden. Seiter hatte sich nach mehr als 25 Jahren aus dem Vorstand der Baugenossenschaft zurückgezogen. „Wir sind überwältigt vom Zuspruch und der großen Zahl an Teilnehmern“, freute sich Heiler.