Baugenossenschaft Lörrach: Denkmalschutz treibt Baugenossen um

Bei der 101. Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft Lörrach ging es um die Herausforderungen, denen sich die Verantwortlichen beim Thema Wohnungsmarkt stellen müssen.

Die Mitgliederversammlung fand kürzlich mit 179 Mitgliedern und 27 Gästen statt. Es war die erste Versammlung, die der neue Geschäftsführer Andreas Heiler gemeinsam mit dem Aufsichtsvorsitzenden Andreas Schneucker leitete. Heiler war im vergangenen Jahr als Nachfolger für Geschäftsführer Andreas Seiter vorgestellt worden. Seiter hatte sich nach mehr als 25 Jahren aus dem Vorstand der Baugenossenschaft zurückgezogen. „Wir sind überwältigt vom Zuspruch und der großen Zahl an Teilnehmern“, freute sich Heiler.

Vortrag: In einem Impulsvortrag ging Heiler auf die Herausforderungen ein, denen sich die Genossenschaft 119 Jahre nach ihrer Gründung stellen muss. Dabei sieht er eine besondere Verantwortung für die Gebäude, die teilweise unter Denkmalschutz stehen. Ihnen gelte ein besonderes Augenmerk, denn sie sollen auch in 100 Jahren noch bestehen und ein sicheres Zuhause für die Mitglieder sein.

Mitglieder: Dass sich die Mitglieder bei der Baugenossenschaft wohlfühlen, zeige das Beispiel eines 96-jährigen Mieters, der inzwischen seit 65 Jahren in einer Genossenschaftswohnung lebt. Er freut sich darüber, dass sein Bad in nur einer Woche saniert wurde und ihm nun neue Lebensqualität schenkt, hieß es bei der Mitgliederversammlung.

Unsere Empfehlung für Sie Wohnungsbau und -modernisierung Lörracher Baugenossenschaft plant Neubauprojekt in Raiffeisenstraße Mit einem Überschuss von mehr als einer Million Euro im Jahr 2025 hat die Baugenossenschaft Lörrach sehr gut gewirtschaftet – und sie hat große Pläne.

Ehrung: Der Aufsichtsrats-Vorsitzende Andreas Schneucker würdigte in einer kurzen Ansprache die Verdienste von Frank Roser. Dieser ist nach 15 Jahren als Vorstand im Nebenamt zum Oktober 2025 ausgeschieden. Frank Roser hat die Entwicklung der Baugenossenschaft mit großem Engagement begleitet und mitgeprägt. Schneucker sprach ihm dafür großen Dank aus.

Wahlen: In den Aufsichtsrat wiedergewählt wurden Cornelia Riesterer, John Jehle und Markus Mayer.

Weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle der Baugenossenschaft Lörrach, Untere Hartmattenstraße 5, Tel. 07621 / 58 39 17-0 (erreichbar von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr sowie Dienstag bis Donnerstag 14 bis 16 Uhr). Näheres gibt es auch im Internet unter www.bg-loerrach.de.

Auf einen Blick

Baugenossenschaft

Die Baugenossenschaft Lörrach, gegründet 1907, ist ein Wohnungsunternehmen mit mehr als 2600 Mitgliedern. Ihr Immobilienbestand umfasst 950 Wohneinheiten und elf Gewerbeeinheiten.