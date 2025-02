1 Blick ins Mehrgenerationenhaus in Renningen. Foto: Oberrauch

Baugemeinschaften sind das Thema eines Termins am Freitag dieser Woche. Mit dabei sein wird Martina Oberrauch, Expertin für Baugemeinschaften. Alle Infos zur Veranstaltung lesen Sie hier.









Martina Oberrauch, Expertin für Baugemeinschaften, lädt ein zum Kaffeetrinken in der Bäckerei Gulde am Freitag, 28. Februar, von 16 Uhr an. Interessierte können mit ihr ins Gespräch über Baugemeinschaften kommen. Das Maute-Areal könnte Bauherren dafür die entsprechenden Flächen bieten.