Baugebiete in Oberreichenbach Erschließungsarbeiten gehen nicht weiter

Oberreichenbach - Schuld daran: das Wetter, wie Bürgermeister Karlheinz Kistner im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erklärt. So habe man beim Asphalteinbau sowohl im neuen Baugebiet in Oberreichenbach, als auch in Würzbach bisher leider keinen Feinbelag, also die obere schwarze Schicht, auftragen können. Der Grund: Für den Einbau brauche es Temperaturen ab 5 Grad, sagt Kistner. Das müsse sowohl für die Außentemperatur als auch für die Bodentemperatur zutreffen, bei letzterer konstant über einen Zeitraum von vier bis fünf Tagen. Zudem müsse der Einbau bei einer möglichst trockenen Wetterlage erfolgen.