Baugebiet Waldmössingen: Auch Tiny-Häuser sollen möglich sein

Das Baugebiet Kehlenstraße nimmt erneut Fahrt auf: Der Geltungsbereich wurde erweitert, rund 55 Bauplätze sind geplant.
Nachdem mittlerweile drei Jahre vergangen sind, seit das vereinfachte Bebauungsplanverfahren allgemein gerichtlich in Leipzig gekippt wurde und das Baugebiet Kehlenstraße in ein Regelverfahren umgewandelt werden musste, kommt jetzt wieder Bewegung in das Vorhaben. Der Aufstellungsbeschluss vom Juli 2018 liegt immerhin schon knapp acht Jahre zurück, wie in der Auflistung von Joschka Joos, Stadtplaner und Leiter des Fachbereichs Umwelt und Technik, in der Sitzung des Ortschaftsrats über die bisherigen Schritte ersichtlich wurde.