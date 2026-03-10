Baugebiet „Vor Leubach“ Schiltach: Nötiger Blick auf Einwohnerzahl

Nötiger Blick auf Einwohner

In der Debatte um das neue Baugebiet „Vor Leubach“ kommt meines Erachtens die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Schiltach zu kurz. Im Artikel sowie im Abwägungsprotokoll zum Bauplanungsprojekt mit Stand vom 02. Dezember 2025 wird nur erwähnt, dass für Schiltach bis ins Jahr 2040 mit einer Zunahme der Einwohnerzahl gerechnet werde. Konkrete Zahlen werden nicht genannt und auch auf die zeitliche Entwicklung wird nicht genauer eingegangen.

Nach Zahlen des Statistischen Landesamts Baden Württemberg nahm die Bevölkerungszahl von 3915 Einwohnern im Jahr 2011 auf 3641 Einwohner im Jahr 2022 ab. Dies entspricht einem Minus von 274 Einwohnern. Für Schiltach wird im Zeitraum 2023 bis 2045 mit einem Bevölkerungszuwachs von 2,6 Prozent gerechnet (einschließlich Wanderungen). Legt man hier die Zahl von 2022 zugrunde entspricht dies einem Plus von 95 Einwohnern bis 2045. Jeder möge sich hierzu bitte selbst seine Meinung bilden. Durch den Bau des neuen Kindergartens entstand in Schiltach ein Überschuss an Kita-Plätzen. Durch die demografische Entwicklung mit abnehmenden Geburtenzahlen wird diese Lücke nicht gefüllt. Meines Erachtens aber auch nicht durch ein neues Baugebiet, in welchem sich potenziell junge Familien mit Kindern ansiedeln. Denn Kinder werden groß und verlassen den Kindergarten.

