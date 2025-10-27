Baugebiet Vogelpark II in Steinen: Sondergebiet wird zum Allgemeinen Wohngebiet

Der Gemeinderat hat einstimmig für die Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) im Bereich der dritten Änderung des Bebauungsplans „Vogelpark II“ votiert. Er billigte den Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung mit Begründung in der Fassung vom 30. September 2025. Nun wird die frühzeitige Beteiligung durchgeführt. Er billigte auch den Vorentwurf der dritten Änderung des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften „Vogelpark II“ mit Begründung und Umweltbericht vom 30. September 2025. Auch hier wird nun die frühzeitige Beteiligung durchgeführt.

Was bei dem Vorhaben geplant ist Stadtplaner Andreas Schauer (planwerk Schauer) hatte im Gremium das Vorhaben noch einmal erläutert. Mit der dritten Änderung des Bebauungsplans „Vogelpark II“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um die beiden vor Jahrzehnten bebauten Wohngebäude und ein geplantes Wohngebäude im Bebauungsplangebiet bauplanungsrechtlich abzusichern. Die Gemeinde hat eine Bauvoranfrage für das geplante Wohngebäude bereits befürwortet. Der 46 Jahre alte B-Plan „Vogelpark II“ weist den Änderungsbereich als „Sondergebiet“ mit Zweckbindung an den Vogelpark aus.

Die Grundstücke im Änderungsbereich wurde schon vor Jahrzehnten an Privatpersonen verkauft, so dass eine Zweckbindung nicht mehr vorliegt. Schauer wies darauf hin, dass die Bebauungsplanänderung ursprünglich im beschleunigten Verfahren für Innenentwicklung durchgeführt werden sollte. Bei der Offenlage wiesen Behörden aber darauf hin, dass für die Überplanung des Außenbereichs kein beschleunigtes Verfahren durchgeführt werden darf. Durchzuführen ist stattdessen ein Regelverfahren mit Umweltprüfung und der gleichzeitigen Änderung des Flächennutzungsplans.

Bindung an den Vogelpark ist nicht mehr gegeben

Die bebauten Fläche und die noch nicht bebauten Flächen werden im FNP nun als „Wohnbauflächen“ dargestellt. Im östlichen Bereich des Änderungsgebietes ist die Ausweisung einer Grünfläche vorgesehen. Für die Fläche, auf der ein Wohnhaus errichtet werden soll, muss ein Flächentausch realisiert werden. An der Hofener Straße soll daher ein 1050 m² großer Teilbereich einer Wohnerweiterungsbaufläche als Grünfläche gesichert werden. Ein geplantes Vogelbeobachtungshaus soll nicht errichtet werden.