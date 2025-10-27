Baugebiet Vogelpark II in Steinen: Sondergebiet wird zum Allgemeinen Wohngebiet

Der Gemeinderat hat der dritten Änderung des Bebauungsplans „Vogelpark II“ zugestimmt.
Der Gemeinderat hat einstimmig für die Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) im Bereich der dritten Änderung des Bebauungsplans „Vogelpark II“ votiert. Er billigte den Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung mit Begründung in der Fassung vom 30. September 2025. Nun wird die frühzeitige Beteiligung durchgeführt. Er billigte auch den Vorentwurf der dritten Änderung des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften „Vogelpark II“ mit Begründung und Umweltbericht vom 30. September 2025. Auch hier wird nun die frühzeitige Beteiligung durchgeführt.