Baugebiet Mehlbaum in Ebingen

1 An der Stelle, wo im Ebinger Westen die beiden neuen Stichstraßen entstehen sollen, ist derzeit reine Natur, am westlichen Ende des Wohngebiets Mehlbaum. Foto: Stadt Albstadt

„Go West!“ lautete das Motto der frühen Siedler in Amerika. Mehreren Albstädter Stadträten reicht es allerdings jetzt mit der Expansion im Ebinger Westen, konkret: im Wohngebiet Mehlbaum. Trotzdem stimmten 20 Räte und damit die Mehrheit dafür.









So oder so betrachten kann man die „Abrundung Mehlbaum“, für deren Bebauungaplan der Gemeinderat Albstadt in seiner jüngsten Sitzung des Auslegungsbeschluss gefasst hat.