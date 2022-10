1 Die Zeichen stehen in Vollmaringen auf Wachstum. Am östlichen Ortsrand entsteht ein Neubaugebiet. Foto: Thomas Fritsch

Nagold wächst – und zwar nicht nur in der Kernstadt. Auch in den Teilorten entstehen Neubaugebiete. Neben Hochdorf Ost, bald auch in Vollmaringen. Das städtebauliche Konzept für nahezu 100 neue Wohngebäude steht.















Nagold-Vollmaringen - Rein rechnerisch könnten einmal bis zu 370 Einwohner in dem Neubaugebiet wohnen. Für eine Ort mit einer Einwohnerzahl von 1770 ist das schon eine Nummer. Entstehen soll das Neubaugebiet als "Obere Röte III und IV" am östlichen Ortsrand Vollmaringens in Richtung Baisingen.

Das städtebauliche Konzept sieht in einem ersten Bauabschnitt unterhalb der Baisinger Straße Platz für zunächst 43 neue Gebäude vor. Rechnerisch sind das Wohneinheiten für 173 Menschen. Der zweite Abschnitt liegt dann nördlich, oberhalb der Basinger Straße und umfasst nochmals 50 Gebäude und Raum für 197 Einwohner.

53 Einfamilienhäuser

Beide Abschnitte erstrecken sich auf einer Größe von 5,75 Hektar. 53 Einfamilienhäuser, zwölf Doppelhaushälften, 19 Reihenhäuser und neun Mehrfamilienhäuser sieht das nun vom Gemeinderat abgesegnete neue städtebauliche Konzept vor. Wobei der Regionalplan bei einer Fläche von 5,75 Hektar gar von einer Anzahl von 460 Wohneinheiten ausgeht. In Vollmaringen wird also eher noch etwas großzügiger geplant.

Zur Bestandsbebauung und zum Ortsrand hin sieht das Konzept Einfamilienhäuser vor. Im Mittelbereich zwischen den Einfamilienhaus-Reihen sind dann eher Doppelhaushälften, Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Bis jetzt werden die Flächen vor allem landwirtschaftlich genutzt.

Breite Zustimmung

Das neue und überarbeitete städtebauliche Konzept stieß im Nagolder Gemeinderat auf breite Zustimmung, wenngleich sich drei Räte ihrer Stimmen enthielten. Dabei machte Ortsvorsteher und SPD-Fraktionschef Daniel Steinrode deutlich, dass das Konzept in enger Abstimmung mit dem Ortschaftsrat entstanden sei.

In den letzten Jahren versuchte Vollmaringen vor allem innerörtliche Flächen zu entwickeln. Das "innerörtliche Baulandpotenzial" in Vollmaringen sei nun aber "weitgehend erschöpft", heißt es in der Sachdarstellung zu dem städtebaulichen Konzept. Vollmaringen habe in den vergangenen Jahren ausschließlich Innenentwicklung betrieben, die Nachfrage nach Grundstücken soll aber weiterhin "sehr hoch" sein. Also geht es nun doch in den Außenbereich.

Info: Wo wohnt wer?

Zum 31. Dezember 2021 verteilte sich die Einwohnerschaft in Nagold folgendermaßen (Quelle Stadt)

Nagold Kernstadt 13 597

Hochdorf 2177

Vollmaringen 1770

Emmingen 1611

Iselshausen 1452

Gündringen 894

Pfrondorf 724

Mindersbach 551

Schietingen 403

Gesamtstadt Nagold 23 178