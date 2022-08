Der Gemeinderat hat den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Schoren 2/3 vergangenen September gefasst. Einige Häuslebauer waren seitdem bereits ganz schön fleißig – und kriegen nun vielleicht eine namhafte Nachbarin.















Schramberg-Sulgen - Man hat das Gerücht bereits ein paarmal gehört im Städtle: Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr soll eines der 48 Einfamilienhaus-Grundstücke am Sulgener "Schoren 2/3" gekauft haben. Nun, ganz so weit ist die Sachlage noch nicht gediehen – eintreten könnte sie aber durchaus: "Ich habe im Schoren bisher noch keinen Bauplatz erworben, aber mein Interesse an einem Grundstück bekundet", bestätigt Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr aus ihrem Urlaub heraus im Gespräch mit unserer Redaktion.

"G’schmäckle" vermeiden

Dass Bauplatzvergaben wie in solchen Fällen kein "G’schmäckle" bekommen, wie man so schön sagt, erklärt Eisenlohr das Prozedere: "Bei der Oberbürgermeisterin oder auch bei Stadträten braucht es zur Vergabe einen Beschluss des Gemeinderats, um zu zeigen, dass alles mit rechten Dingen zugeht und alle mit an Bord sind", spielt Eisenlohr auf Paragraf 126 Absatz 2 der Gemeindeordnung an, der greift, wenn ein Bürgermeister einen Vertrag mit seiner Kommune abschließen möchte.

Gleiche Konditionen wie alle anderen

Einen solchen Beschluss, der nicht-öffentlich erfolgt, hat sie sich, sagt Eisenlohr weiter, "bereits abgeholt". Dieser ist anschließend der Rechtsaufsichtsbehörde – für Schramberg ist dies das Regierungspräsidium Freiburg – vorzulegen. Von da an geschehe alles zu gleichen Konditionen wie bei den anderen Bewerbern: "Ich stehe auf der Warteliste, wie jeder andere auch." Einen Notartermin habe es noch nicht gegeben.

Bereits verkauft – inklusive notarieller Bekundung – sind derzeit 39 Bauplätze. Die restlichen neun sind für Interessenten reserviert. Nach aktuellem Stand gab es insgesamt 222 Interessenten auf einer unverbindlichen Liste, teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit.

Drei Häuser stehen schon

Um einiges weiter sind da schon drei Häuslebauer, deren Häuser, wie es weiter heißt, bereits stehen. Der Traum eines Interessenten ist derweil geplatzt, informiert die Stadt auf Nachfrage. Dass Käufer noch vor der notariellen Beurkundung zurücktreten, also während der Reservierungsphase, komme häufig vor und sei nichts Außergewöhnliches. Erstmals seit langer Zeit sei aber "ein Käufer nach der Beurkundung durch den Notar aus Gründen der Finanzierung zurückgetreten. Das heißt, es musste der Kaufvertrag rückabgewickelt werden."

Einer muss zurückziehen

Die Erfahrung zeige, dass immer wieder dann Interessenten Abstand vom Kauf nehmen, wenn die Grundstücke tatsächlich zum Kauf zur Verfügung stehen, so die Verwaltung weiter. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlicher Art sein, beispielsweise Wegzug, Zinspreissteigerung, steigende Baukosten oder auch der Kaufpreis selbst. Zudem lassen sich in der Regel auch Interessenten auf mehrere Listen für verschiedene Baugebiete führen.

In diesem einen Fall seien Probleme bei der Finanzierung angegeben worden. "Ob dies mit den steigenden Baukosten in Zusammenhang steht, können wir nicht bestätigen." Für das Grundstück gebe es nun einen neuen Interessenten, "der Notartermin ist anberaumt". In aktuellen Baugebieten der Stadtteile Waldmössingen und Tennenbronn seien solche Fälle nicht vorgekommen, so die Verwaltung – im Gegenteil: "Die Stadt Schramberg zeigt sich zufrieden, dass trotz der aktuellen wirtschaftlichen Lage und der Energiekrise nach wie vor in allen Stadtteilen Interesse an den Bauplätzen besteht", heißt es abschließend.

Info: Keine Rechtsverbindlichkeit – kein Problem

Dass der Bebauungsplan Schoren 2/3 noch nicht Rechtsverbindlich ist, ist derweil kein Hindernis für die Häuslebauer, loszulegen. Denn für die Rechtsverbindlichkeit, informiert die Stadt, bräuchte es zwar eigentlich eine öffentliche Bekanntmachung, die ihrerseits von der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes abhängt, an der die Verwaltung derzeit noch arbeitet. Durch erwähnten Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat besteht jedoch die sogenannte Planreife – und jene reicht als rechtliche Grundlage aus, Baugenehmigungen zu erteilen, erläutert die Stadt.