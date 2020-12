Baugebiet in Neuweiler Wichtige Infos zu "Steigäcker" zurückgehalten?

Datenbasis stehterst im Frühjahr fest

Woraufhin Schultes Buchwald es noch einmal versuchte, auf den normalen Ablauf eines solchen Bebauungsplanverfahrens hinzuweisen. Gibt es eine Datenbasis, und liegen alle Einwände und Stellungnahmen zum Bebauungsplan vor, werde man im Rahmen dieses Verfahrens im Gemeinderat auch über jede einzelne dieser Einwendungen und Stellungnahme zu reden und zu entscheiden haben. Was eben erst frühestens im kommenden Frühjahr der Fall sein werde.

Was aber als Statement die Räte irgendwie erst recht in Rage brachte. Nächster Wortführer: Rainer Dörich, der ebenfalls "die Kommunikation nicht richtig" fand. Straßenführung, Verlauf der Gehwege – die von den Anwohnern kritisiert würden – das seien doch wichtige Punkte, die man diskutieren müsse. Es müsse zudem klar werden, wer dort (im Baugebiet Steigäcker) künftig bauen dürfe und wer nicht – wobei er selbst kein Freund eines Punktesystems sei, wie es beispielsweise Neubulach präferiere. Lieber sei ihm ein Grundsatzbeschluss, wonach die eine Hälfte der künftigen Bauplätze fix an Einheimische gehen müssten – die andere Hälfte könnte dann auf den freien Markt gegeben werden. Dörich bat darum, dass "das geklärt und festgelegt" werde.

Geduldig sagte Bürgermeister Buchwald denn auch zu, diesen letzten Punkt mit aufzunehmen und mit den beauftragten Planern durchzusprechen – was aber zur Besänftigung seiner immer mehr aufgebrachten Räte nicht wirklich beitragen konnte. Nun übernahm es Jonathan Stockinger, erneut das Kommunikations-Verhalten von Buchwald heftig zu kritisieren. Es gebe ein "enorm großes Interesse" an dem Baugebiet Steigäcker – wie zuvor in Zwerenberg mit dem eigentlich dort geplanten und dann per Bürgerentscheid abgelehnten Baugebiet. "Es gibt nichts, das die Leute so bewegt wie Baugebiete", so seine Beobachtung. Buchwalds Antwort-Formel, man könne "erst diskutieren, wenn nach dem Planungsstand etwas zum Diskutieren da" sei, mit der er den Gemeinderat um Geduld bald, provozierte da aber offenbar nur das Gegenteil: Immer mehr verloren die Räte genau diese Geduld mit ihrer Verwaltung.

Versöhnliche Töne

Nächste im Reigen: Doris Hammann. Wie könne es sein, dass man Gewehwege über privaten Grund plane? Antwort Buchwald: Der Entscheid zu den Gehwegen betreffe nur das Neubaugebiet – und damit eben genau keine privaten Grundstücke. Kommentar Anton Höschle: "Die Fronten sind schon wieder verhärtet." Woraufhin auch noch Reinhard Kussack in die Diskussion eingriff – mit dem Hinweis, dass "die Zufahrt" ja das eigentliche Problem mit dem Neubaugebiet Steigäcker sei. Deren Planung müsse "dringlichst in Angriff genommen werden", bevor man "im Baugebiet irgendwas planen" würde. Die (eigentlich viel zu enge) Zufahrt zum Steigäcker (über den Zwerenberger Weg) sei jedes Mal im Gremium Thema – und jedes mal falle die eigentliche Lösung dazu "unter den Tisch". Kussack wörtlich: "Ich habe noch keinen Vorschlag gesehen dazu, wie die An- und Abfahrten dort wirklich geregelt werden sollen!"

Dem stimmte Bürgermeister Marin Buchwald ausdrücklich zu – verwies aber noch einmal darauf, dass man auch darüber erst diskutieren könne, wenn der Planungsvorschlag dazu vom beauftragten Planungsbüro vorliege. Und das eben auf Basis der nun noch zu leistenden Vermessungsarbeiten im nämlichen Areal. Kommentar Kussak: "Das wird dann aber auch allerhöchste Zeit!"

Womit es die Räte dann aufgaben, ihren Bürgermeister weiter und noch härter anzugehen. Im Gegenteil: Da es die letzte Sitzung vor der Weihnachtspause war, wurden mit den traditionellen Jahresrückblicken auch wieder deutlich versöhnliche Töne angeschlagen – von Seiten des Gemeinderats, als auch vom Bürgermeister selbst. Der gelobte schließlich in seinem Resümee "Besserung" – sowohl beim Thema Kommunikation, als auch in puncto Geduld mit seinen Räten.