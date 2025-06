Nach Feuer in Calwer Torgasse Das Haus stand leer – jetzt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung

In der Nacht auf Fronleichnam rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Calwer Innenstadt aus, verhinderte möglicherweise ein Inferno. Der Grund könnte so gedankenlos wie banal sein.