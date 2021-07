1 Im Bereich der Lindenstraße soll ein neues Baugebiet entstehen – das gefällt nicht jedem. (Archiv) Foto: Mutschler

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Dass in Arnbach im Bereich der Lindenstraße womöglich in den kommenden Jahren ein neues Baugebiet entsteht, gefällt nicht jedem. Eigentümer und Anrainer fürchten gar enteignet zu werden. Doch diese Angst ist unbegründet, erklärt Neuenbürgs Bürgermeister Horst Martin.

Neuenbürg-Arnbach - Jens Schweikart ist kein Fan davon, dass Neuenbürgs Stadtverwaltung im Bereich der Lindenstraße ein bauleitplanerisches Verfahren angestoßen hat, das ein neues Baugebiet zur Folge haben könnte. Zumindest sein Grundstück, das direkt an sein Wohnhaus in der Gräfenhäuser Straße 11 grenzt, will er nicht überplant wissen. Von zwei weiteren Nachbarn kenne er ebenfalls Einwände gegen das Vorhaben, sagt er. Diese Einwände habe man auch bei der Stadtverwaltung vorgetragen. Besonders dreist findet Schweikart deshalb, dass in einer öffentlichen Bekanntmachung der Stadt mit einem ersten Planentwurf auch sein Grundstück innerhalb der zu überplanenden Fläche lag. Der Arnbacher sieht darin seine Persönlichkeitsrechte verletzt. Außerdem fürchtet er, dass die Stadt Neuenbürg sein Grundstück enteignen könnte, um das Baugebiet auch gegen seinen Willen auf dessen Grundstück ausdehnen zu können.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen