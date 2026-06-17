Baugebiet in Lörrach-Brombach: Was im Bebauungsplan Hugenmatt erlaubt und verboten ist

Der Bebauungsplan Hugenmatt in Brombach wird den Tatsachen angepasst.

Das Plangebiet „Hugenmatt V“ umfasst das ehemalige Schöpflin-Quelle-Areal sowie die alte Brombacher Sporthalle und das Gelände daneben, wo zurzeit die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete ist. Grundlegendes Ziel des Bebauungsplans ist die Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe. Bisher waren Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und sportliche Zwecke sowie Gastronomie nicht erlaubt. Solche Dinge sind aber bereits vorhanden. Das Theater Bühneli ist vor Kurzem dort eingezogen, Künstlerateliers sind da, Vereine mit ihren Modelleisenbahnen und Vieles mehr. Das alles soll nun erlaubt und gesichert bleiben.

Was weiterhin verboten bleiben soll Andere Dinge wie Einzelhandel, Vergnügungsstätten, Anlagen für gesundheitliche Zwecke, Tankstellen sowie Beherbergungsbetriebe und Nachtlokale sind verboten.

Einzelhandel gehört in die Innenstadt, gesundheitsbezogene Dienstleistungen sollen beim Dreilandklinikum konzentriert werden, erklärte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic im Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik (AUT).

Lärmaffine Nutzungen soll es nicht geben

Die früher angedachte Erweiterung eines auf dem Areal ansässigen Betriebes ist inzwischen vom Tisch. Geklärt werden muss aber die Erschließung des Gebiets, nicht alle Grundstücke seien gut erschlossen, sagte die Bürgermeisterin.

Thomas Vogel (Freie Wähler) sagte, es sei gut, dass man auf die bestehende Situation reagiert und gewachsene Strukturen erhält.

Matthias Koesler (FDP/Piraten) fragte in der Sitzung des AUT, was gegen ein Lokal spreche, wo Leute tanzen können. Sportliche Nutzungen seien zugelassen, antwortete Alexander Nöltner, Fachbereichsleiter Stadtplanung. Vereine, Fitnessstudios, auch Tanzstudios seien erlaubt. Aber Vergnügungsstätten und lärmaffine Nutzungen wolle man nicht.

Bei drei Enthaltungen und einer Gegenstimme sprach sich der AUT mit großer Mehrheit für die Änderungen aus.