Baugebiet in Lörrach-Brombach: Was im Bebauungsplan Hugenmatt erlaubt und verboten ist

Der Bebauungsplan Hugenmatt in Brombach wird den Tatsachen angepasst.
Das Plangebiet „Hugenmatt V“ umfasst das ehemalige Schöpflin-Quelle-Areal sowie die alte Brombacher Sporthalle und das Gelände daneben, wo zurzeit die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete ist. Grundlegendes Ziel des Bebauungsplans ist die Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe. Bisher waren Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und sportliche Zwecke sowie Gastronomie nicht erlaubt. Solche Dinge sind aber bereits vorhanden. Das Theater Bühneli ist vor Kurzem dort eingezogen, Künstlerateliers sind da, Vereine mit ihren Modelleisenbahnen und Vieles mehr. Das alles soll nun erlaubt und gesichert bleiben.