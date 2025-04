Baugebiet in Brigachtal entsteht

1 Mit Begeisterung griffen alle Beteiligten am zukünftigen Baugebiet Arenberg zum Spaten. Foto: Hella Schimkat

In Brigachtal beginnen die Erschließungsarbeiten für das Wohngebiet „Arenberg“. Bürgermeister Michael Schmitt und beteiligte Partner setzten den ersten Spatenstich für 31 Bauplätze, die bei Einheimischen und Auswärtigen begehrt sind.









Am künftigen Wohnbaugebiet „Arenberg“ standen am Mittwoch Vormittag zahlreiche Spaten bereit, mit denen Vertreter der Gemeinde Brigachtal und die Beteiligten an der Planung und den Erschließungsarbeiten den Spatenstich ausführen würden.