Hintergründe noch unklar Lautes Knallgeräusch sorgt in Kehler Schule für Großeinsatz

Ein lautes Knallgeräusch hat am Donnerstagnachmittag in Kehl zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Gegen 14.15 Uhr soll im Umfeld der Berufsschule in der Karlsstraße laut Zeugenaussagen ein Schuss gefallen sein.